مصادر: أتوبيس الزمالك غيّر مساره رغم فتح الطريق.. وكل شىء موثق بالفيديو

حصلت «الدستور» على تفاصيل خط سير نادي الزمالك منذ لحظة دخوله حدود منطقة القاهرة، وذلك قبل انسحابه من قمة الدوري الممتاز، والتي لم يحضرها وأعلن حكم المباراة بفوز الأهلي بثلاث نقاط.وقالت المصادر، إن أتوبيس فريق الزمالك عقب خروجه من بوابة النادي توقفوا لدقائق لشراء بعض المياه، ثم استقلوا الكوبري وفور ودخولهم حدود القاهرة، توقف الأتوبيس أعلى كوبري الشهيد عبدالمنعم رياض، وفتح اللاعبون والإداريون باب الأتوبيس ونزلوا على يمين الكوبري وفتحوا كبوت الموتور لإصلاح الأتوبيس.وأضافت أنه تم تفريغ كوبري 6 أكتوبر تماما أمام أتوبيس نادي الزمالك حتى الاستاد والطريق خال تماما، موضحة أن إدارة المرور اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لوصول أتوبيس الزمالك إلى ملعب المباراة باستاد القاهرة، مؤكدين أنه تم توثيق خط سير الأتوبيس بالكامل عبر الكاميرات المختلفة منعا للقيل والقال.وعلمت «الدستور»، أن الأتوبيس الخاص بلاعبي الزمالك كان يسير بسرعة 40 كيلو مترا في الساعة ثم نزل الأتوبيس من كوبري أكتوبر عبر منزل رمسيس، ودخل الأتوبيس لتمويله بالوقود من البنزينة، ثم غير واجهته للعودة لنادي الزمالك.فيما كشف مصدر أمني أن أقسام شرطة القاهرة لم تتلق أي بلاغات تفيد بتحرير محضر بتعطل الحافلة أو أن خطوط السير إلى استاد القاهرة مغلقة.