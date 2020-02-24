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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الدفع بـ210 معدات للتعامل مع مياه الأمطار بالقاهرة والجيزة والقليوبية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:21 م
مياه الأمطار
مياه الأمطار
محمد إبراهيم
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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، انتشار المعدات وسيارات شفط المياه بكافة المحاور الرئيسية بأنحاء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه، مشيرا إلى استمرار تمركزها والعمل على مدار الساعة بكافة المعدات والإمكانيات لإزالة أى آثار للأمطار فى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار إلى أنه تم الدفع بأكثر من 210 معدات لشفط مياه الأمطار بمحافظتى القاهرة والجيزة والقليوبية، موزعة على النحو التالى (100 معدة بالقاهرة - 50 بالجيزة - 60 بالقليوبية ) تتمركز بالمحاور الرئيسية وجوار الأنفاق والكبارى، وفق خطة الانتشار والطوارئ التى وضعتها الشركة وتم تنفيذها منذ صباح اليوم وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدا التنسيق الكامل مع السادة المحافظين وغرف الطوارئ بالمحافظات والأحياء والأجهزة المعنية.

وأكد رفع أقصى درجات الاستعداد بالشركات التابعة، وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والأنفاق ومنازل الكباري.

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