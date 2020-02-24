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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: تفعيل إدارة الأزمات منع ارتفاع الأسعار خلال مواسم العروات

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:20 م
الأسعار
الأسعار
صلاح عامر
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شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية إدارة "الأزمات والتنبؤ بالاختناقات"، برئاسة أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية، وممثلين عن وزارات الزراعة والمجلس التصديري للمحاصيل الحقلية ونقابة الفلاحين الأمر الذي انعكس إيجابيا على تراجع الأسعار للسلع وخاصة المحاصيل الزراعية خلال تقلبات الفصول وموسم العروات.

وأكد المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح لـ"الدستور"، أن تفعيل إدارة الأزمات في وزارة التموين أدى إلى تلاشي الاختناقات وارتفاع الأسعار خلال المواسم والعروات.

وأشار "خليل" إلى أن أسعار الطماطم تراجعت إلى 3 جنيهات ونصف بدلا من 5 جنيهات و7 جنيهات ولأول مرة تراجعت أسعار البطاطس إلى 3.5 جنيه مقارنة بآخر 3 أعوام ماضية بلغت أسعار البطاطس إلى 15 جنيها للكيلو ثم تراجعت إلى 10 جنيهات ثم تراجعت إلى 7 جنيهات وأخيرا إلى 3.5 جنيه للكيلو.

وتابع أن تم معرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار السلع خلال تغيير العروات والعمل على زيادة المعروض.

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