رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبد العال يؤكد خلال لقائه رئيس النواب التشيلى عمق العلاقات الثنائية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:17 م
عبد العال
عبد العال
أ.ش.أ
طباعة
أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، خلال لقائه نظيره التشيلي إيفان فلوريس جارسيا، والوفد المرافق له، على عمق العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وفي مستهل اللقاء، أعرب عبدالعال عن تقديره لزيارة الوفد التشيلي، والتي تمثل امتدادًا للعلاقات الراسخة بين مصر وتشيلي على امتداد التاريخ، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين البلدين في كافة المحافل الدولية، ومثمنًا دعم جمهورية تشيلي الصديقة للترشيحات المصرية على الصعيد الدولي.

كما أعرب عبد العال عن تقدير مصر الكامل لموقف دولة تشيلي الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشيرا إلى أن مصر تسعى لتطوير العلاقات مع تشيلي، بما يتناسب مع حجم تلك العلاقات تاريخيًا وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

ولفت إلى أن مصر لديها العديد من المشروعات القومية، فضلًا عن بنية تحتية جاذبة للاستثمار، بالإضافة لمنطقة قناة السويس الواعدة، مؤكدا أن مصر تمثل البوابة للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف: أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي طموح لا يغفل الشق الاجتماعي للمواطنين عبر مد مظلة التأمينات الاجتماعية والقضاء على العشوائيات، وأن حجر الزاوية في نجاح ذلك البرنامج هو ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب التشيلي عن سعادته وشكره الجزيل على حفاوة الاستقبال التى لقيها ووفده المرافق أثناء تلك الزيارة، معربا عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس.

وأضاف: أنه فؤجئ بحجم معلومات الرئيس السيسي عن الأوضاع في أمريكا اللاتينية، حيث كان لديه إدراك ومعرفة بحقيقة الأوضاع هناك شاملة الاقتصاديات والنزاعات.

وأشاد بحجم وتاريخ العلاقات المصرية مع تشيلي، مضيفًا: أن لدى مصر تاريخ عريق، وأن تاريخ مصر الحضاري ملهم ويجب تدريسه بشكل إلزامي في جميع أنحاء العالم.

وأعرب رئيس مجلس النواب التشيلي عن رغبة حكومة بلاده في النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والمنطقة العربية عبر البوابة المصرية، مثمنا الدور المصري في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا دعم الجهود المصرية في حل القضية الفلسطينية.

ووجه رئيس مجلس النواب التشيلي الدعوة إلى الدكتور على عبدالعال لزيارة تشيلي على رأس وفد برلماني تدعيمًا للعلاقات بين البلدين الصديقين.

موضوعات متعلقة

عمرو أديب متسائلا: «هل دخل لاعبو الزمالك الحمام في رمسيس؟»

الأرصاد الجوية تكشف موعد استقرار الطقس

أول تعليق من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من القمة 120

اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك لسوء الطقس

الصور

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

الأكثر قراءة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

ناقد رياضي يكشف مفاجأة: الأمن حرر محضرًا عكسيا ضد الزمالك

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

مرتضى: «إرادة ربنا فوق الكل.. وأتحدى حد يخصملنا نقطة»

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

منوعات

سارة خليف تكتب: محل الميلاد: القرافة

سعر إطلالات إيفانكا ترامب فى الهند

«حظر شامل».. الصين تمنع أكل الحيوانات

مصرع مخترع أميركي التصق بصاروخ لينال الشهرة (فيديو)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
مؤمن المحمدي
همجية
المزيد

الثقافة

«مناهضة العنف ضد المرأة» في الملتقى الثقافي بأسيوط 

غدا.. عرض «Somewhere in Time» بالحرية للإبداع في الإسكندرية

مناقشة أعمال «الشاعر عادل نافع» بثقافة السويس

مهرجان سينما القرية 2020 بـ«ثقافة أسيوط»