عمرو أديب متسائلا: «هل دخل لاعبو الزمالك الحمام في رمسيس؟»

طالب الإعلامي عمرو أديب، وزارة الداخلية، وقوات الأمن المكلفة بمرافقة الأتوبيس الناقل لفريق الزمالك إلى استاد القاهرة، بكشف السبب الحقيقي لتأخر فريق الزمالك، قائلًا: "هل فعلًا دخلوا الحمامات في رمسيس، ولا ساروا في مسارهم الطبيعي، والتأخر كان بسبب الازدحام؟".وأضاف أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "اللي حصل مشهد يكسف، وشيء سيء، عايز تنسحب انسحب، ايه لازمة المسرحية؟ ما هو الظرف القهري الذي تعرضت له؟".وأردف:"تألمت من المشهد والطريقة، أن نصل لهذا المستوى، كان يقول مش جاي وانتهينا".ووجه أديب، رسالة لرئيس نادي الزمالك، قائلًا: "الشباب الصغيرة اللي داخل الأتوبيس بتعلمهم إيه؟ بتقول له احنا بنعمل إيه؟".وتابع: "محدش بعد كده يقولي المهرجانات وتأثيرها على الأخلاق، ده حال أكبر ناديين في مصر".