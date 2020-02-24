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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمرو أديب متسائلا: «هل دخل لاعبو الزمالك الحمام في رمسيس؟»

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:17 م
عمرو أديب
عمرو أديب
أحلام عبدالرحمن
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طالب الإعلامي عمرو أديب، وزارة الداخلية، وقوات الأمن المكلفة بمرافقة الأتوبيس الناقل لفريق الزمالك إلى استاد القاهرة، بكشف السبب الحقيقي لتأخر فريق الزمالك، قائلًا: "هل فعلًا دخلوا الحمامات في رمسيس، ولا ساروا في مسارهم الطبيعي، والتأخر كان بسبب الازدحام؟".

وأضاف أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "اللي حصل مشهد يكسف، وشيء سيء، عايز تنسحب انسحب، ايه لازمة المسرحية؟ ما هو الظرف القهري الذي تعرضت له؟".

وأردف:"تألمت من المشهد والطريقة، أن نصل لهذا المستوى، كان يقول مش جاي وانتهينا".

ووجه أديب، رسالة لرئيس نادي الزمالك، قائلًا: "الشباب الصغيرة اللي داخل الأتوبيس بتعلمهم إيه؟ بتقول له احنا بنعمل إيه؟".

وتابع: "محدش بعد كده يقولي المهرجانات وتأثيرها على الأخلاق، ده حال أكبر ناديين في مصر".

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