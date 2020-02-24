قيادى بـ«الإرهابية»: «البنا» أسس تنظيمه على أفكار خاطئة

قال محيى عيسى، أحد القيادات التاريخية لجماعة الإخوان الإرهابية، إن تأسيس الجماعة منذ بدايتها كان بفكر خاطئ، مشيرًا إلى أن جميع الحركات الإسلامية تحتاج إلى ثورة فكرية وليست إدارية.

وأضاف «عيسى»، فى تدوينة له على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن «حسن البنا وقع فى أخطاء كثيرة، لأنه أقام جماعة دون دراسة أرض الواقع ولا البيئة المحيطة، ورفع من سقف أهدافه دون النظر إلى إمكانية التطبيق».

وتابع: «حسن البنا استند فى حلمه إلى مجموعة من الأحاديث والآيات جاءت فى سياق معين، لكنها كانت تخدم الهدف الذى يدعو إليه، وهو ما جعل كل الحركات التنظيمية تسير على دربه، وعلى نفس الهدف، وهو عودة الخلافة، حتى إن البغدادى، زعيم تنظيم داعش، أعلن نفسه خليفة وأقام خلافته».

واستطرد: «الآن انتهت مرحلة حسن البنا وما شابهها من حركات الإسلام السياسى، ووجب علينا أن نعترف بأن فكرة تكوين جماعة موازية للدولة العصرية فكرة غير صالحة لهذا العصر، بعدما أدت دورها فيما مضى».

وأكد أن جماعة الإخوان فشلت فى تحقيق أىٍّ من أهدافها، وفكرة الجماعة والتنظيم المغلق وفكرة وجود مرشد يدين لها أفراد التنظيم بالبيعة والسمع والطاعة غير صالحة، ففكرة الجماعة والتنظيم بحاجة إلى مراجعة وتقديم بديل عصرى علنى شفاف يخضع للمحاسبة».

واختتم بقوله: «لا بد للإخوان أن تحدد رفضها التام للعمل السرى والبيعة، وتحدد أهدافها بوضوح، ولا نحتاج إلى تنظيمات هرمية مغلقة، لأنه ثبت فشلها على مر العقود».

