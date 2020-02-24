رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قيادى بـ«الإرهابية»: «البنا» أسس تنظيمه على أفكار خاطئة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:16 م
الإخوان
الإخوان
أحمد ونيس
طباعة
قال محيى عيسى، أحد القيادات التاريخية لجماعة الإخوان الإرهابية، إن تأسيس الجماعة منذ بدايتها كان بفكر خاطئ، مشيرًا إلى أن جميع الحركات الإسلامية تحتاج إلى ثورة فكرية وليست إدارية.
وأضاف «عيسى»، فى تدوينة له على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن «حسن البنا وقع فى أخطاء كثيرة، لأنه أقام جماعة دون دراسة أرض الواقع ولا البيئة المحيطة، ورفع من سقف أهدافه دون النظر إلى إمكانية التطبيق».
وتابع: «حسن البنا استند فى حلمه إلى مجموعة من الأحاديث والآيات جاءت فى سياق معين، لكنها كانت تخدم الهدف الذى يدعو إليه، وهو ما جعل كل الحركات التنظيمية تسير على دربه، وعلى نفس الهدف، وهو عودة الخلافة، حتى إن البغدادى، زعيم تنظيم داعش، أعلن نفسه خليفة وأقام خلافته».
واستطرد: «الآن انتهت مرحلة حسن البنا وما شابهها من حركات الإسلام السياسى، ووجب علينا أن نعترف بأن فكرة تكوين جماعة موازية للدولة العصرية فكرة غير صالحة لهذا العصر، بعدما أدت دورها فيما مضى».
وأكد أن جماعة الإخوان فشلت فى تحقيق أىٍّ من أهدافها، وفكرة الجماعة والتنظيم المغلق وفكرة وجود مرشد يدين لها أفراد التنظيم بالبيعة والسمع والطاعة غير صالحة، ففكرة الجماعة والتنظيم بحاجة إلى مراجعة وتقديم بديل عصرى علنى شفاف يخضع للمحاسبة».
واختتم بقوله: «لا بد للإخوان أن تحدد رفضها التام للعمل السرى والبيعة، وتحدد أهدافها بوضوح، ولا نحتاج إلى تنظيمات هرمية مغلقة، لأنه ثبت فشلها على مر العقود».

موضوعات متعلقة

«اختراق وكر الإرهاب».. «90 دقيقة» ينفرد بتسجيلات تكشف الوجه القبيح لـ أيمن نور

أول تعليق من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من القمة 120

رغدة لـ«الدستور»: ابن هالة فؤاد ضيّع مقتنيات الإمبراطور (فيديو)

عمرو أديب متسائلا: «هل دخل لاعبو الزمالك الحمام في رمسيس؟»

الصور

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

الأكثر قراءة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

ناقد رياضي يكشف مفاجأة: الأمن حرر محضرًا عكسيا ضد الزمالك

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

مرتضى: «إرادة ربنا فوق الكل.. وأتحدى حد يخصملنا نقطة»

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

منوعات

سارة خليف تكتب: محل الميلاد: القرافة

سعر إطلالات إيفانكا ترامب فى الهند

«حظر شامل».. الصين تمنع أكل الحيوانات

مصرع مخترع أميركي التصق بصاروخ لينال الشهرة (فيديو)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
مؤمن المحمدي
همجية
المزيد

الثقافة

«مناهضة العنف ضد المرأة» في الملتقى الثقافي بأسيوط 

غدا.. عرض «Somewhere in Time» بالحرية للإبداع في الإسكندرية

مناقشة أعمال «الشاعر عادل نافع» بثقافة السويس

مهرجان سينما القرية 2020 بـ«ثقافة أسيوط»