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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«اختراق وكر الإرهاب».. «90 دقيقة» ينفرد بتسجيلات تكشف الوجه القبيح لـ أيمن نور

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:02 م
أيمن نور
أيمن نور
محمود عرفات
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انفرد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بعرض صورة للوثيقة التي أرسلها أحمد حمدي إبراهيم أحد العاملين المستقيلين من قناة الشرق، إلى الأجير الإخواني أيمن نور يطالبه فيها بزيادة راتبه وصرف مكافآت له على جهوده بالقناة، وكذلك عرض الرسائل الصوتية لأيمن نور والتي يرد فيها على أحمد حمدي.

وعلق الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، قائلا: "إن أحمد حمدي إبراهيم رفض نشر هذه التسجيلات التي وصلته من أيمن نور على الملأ، ولكن سنوفر عليه هذه المهمة وسنعرض هذه التسجيلات التي تكشف عن علاقة بقالين ببعضهم وليست عاملين في قناة فهم يفصلون في الأجور، ويعايرون بعضهم".

وخلال التسجيلات التي بدى فيها أيمن نور وكأنه "رداحة" تعاير أحمد حمدي إبراهيم، قال أيمن نور لإبراهيم: "أنا اللي اتبنيتك وكنت فاكر إنك حد كويس ولكنك لم تكن كذلك".

وقال أيمن نور في حديثه: "أنا احتضنتك وادخلتك بيتي، وعاملتك مثل نور وشادي أبنائي، ولكنك كنت تنصب على المؤسسة، التي كانت تعطيك راتب شهري 1200 دولار وهو ما يعادل 20 ألف جنيه مصري، أي أنك تقاضيت ما يقرب من 800 ألف جنيه على مدار 3 سنوات عمل".

وتابع نور، أن أحمد حمدي إبراهيم استقال من العمل بالقناة ليس لخلاف سياسي بينهما ولكنه كان يطلب زيادة في المرتبات.

وشدد نور، على أن أحمد حمدي إبراهيم دفعه لعدم تصديق أي من المبدعين أو الإيمان بفكرة الإبداع في الأساس بعدما وجد منه من نكران.

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