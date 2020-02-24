«اقتصادية النواب»: رفعنا أسعار السجائر لأنها مضرة بالصحة

قال أشرف العربي وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الميزانية المقبلة ستشهد زيادة لمخصصات الصحة والتعليم، ومن منطلق أن السجائر لها تأثير ضار على الصحة فإن زيادة الضرائب عليها تتناسب مع الموازنة القادمة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أن مرونة الطلب على السجائر ضعيفة وبالتالي ستؤدي إلى زيادة القيمة المضافة على السجائر.وتابع: أن الزيادة على أسعار السجائر ستحقق عائد يصل إلى 3 لـ 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالتبغ فإنه يشمل الضريبة الجمركية حيث تصل إجمالي ضرائبه من 60 لـ 80 مليار جنيه.واستكمل: إن الموافقة على قانون الموازنة لن يستغرق أكثر من 10 أيام.