الأهلي يرد على «عقوبات السوبر» بمذكرة تفصيلية خلال ساعات

كشف شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أن النادي مستمر في الإجراءات المتفق عليها من قبل مجلس الإدارة فيما يخص العقوبات المفروضة من قبل اللجنة الخماسية على خلفية أحداث السوبر المصري التي وقعت الخميس الماضي.أشار شريف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن المذاع على فضائية العربية الحدث إلى أن النادي الأهلي متمسك بحقوقه ولوائحه.أضاف أن القرارات التي اتخذها مجلس إدارة النادي بالأمس صيغت من قبل مستشاري النادي القانونيين في شكل مذكرة على أن يتم إرسالها خلال ساعات للجنة المؤقتة التي تدير كرة المصرية ممهورة بالأسباب التي دفعتهم لاتخاذ القرارات.ووصف اللائحة التي فرضت على أساسها العقوبات بأنها غير قانونية لأنها لم تحظى بقبول الجمعية العمومية، مردفًا إلى أن العقوبات جائرة وتشمل فساد في الاستدلال والحيثيات التي اتخذت على أساسها العقوبات والخطوة الثانية هي اللجوء إلى المحكمة الرياضية.