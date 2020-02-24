على غزلان: أسنانى كانت شبه دراكولا وعانيت من التنمر كثيرًا

قال اليوتيوبر علي غزلان، إنه لا يحب الحياة النطمية ودخل طب الإسكندرية، وفي الفرقة الثانية انتقل إلى مجال "ستاند آب كوميدي"، وكان يقدم حفلات على مسارح خاصة.أضاف غزلان، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه انتقل بالمادة التي يقدمها على المسرح إلى يوتيوب، وبدأ تصوير حلقاته بكاميرا موبايل، والآن أصبح يمتلك فريقا كاملا يصور ويقوم بإنتاج فيديوهاته.وعن حياته، تابع "دخلت كلية الطب لأنني أردت تغيير نفسي والمجتمع، وتعرضت للتنمر كتير في حياتي، وكانت أسناني شبه دراكولا".