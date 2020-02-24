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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشارك بملتقى تحدي الأمية بالإمارات

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:46 م
ملتقى تحدي الأمية
ملتقى تحدي الأمية بالإمارات
محمد علي مهدي
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شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الإثنين، بالدورة الأولى لملتقى "تحدي الأمية.. تحديات وحلول"، والذى تنظمه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدولة الإمارات الشقيقة خلال يومي ٢٤ و٢٥ من فبراير الحالى.

وصرح الزملوط بأنه تم اختياره ممثلا عن الحكومة والمحافظات المصرية، مشيرا إلى أن الملتقى يتناول الجهود التي بذلت بالعالم العربي لمواجهة الأمية وتطوير وتحديث منظومة التعليم، والأمية الرقمية، ودور الإعلام في محاربة الأمية. فضلًا عن تكريم المؤسسات والأفراد والحكومات التي قدمت أدوار بارزة بهذا المجال.
ملتقى تحدي الأمية بالإمارات
ملتقى تحدي الأمية بالإمارات
ملتقى تحدي الأمية بالإمارات
ملتقى تحدي الأمية بالإمارات

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