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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تامر أمين لـ عبدالله رشدي: «تعالى أعرفك مين مجدي يعقوب»

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:45 م
تامر أمين
تامر أمين
سناء إسماعيل
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استنكر الإعلامي تامر أمين، تغريدة عبدالله رشدي، والتي قال فيها إن الدكتور مجدي يعقوب لن يدخل الجنة لأنه مسيحي وكل ما يقوم بفعله من أعمال خيرية يثاب عليها في الدنيا.

وقال خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "وسط هذا الزخم من التألق للدكتور مجدي يعقوب، واحتفاء الإمارات بكل قامتها يكرمونه ويقولون يا بختكم وياليت لدينا عالم بمثل مكانته يطلع واحد زي عبدالله رشدي ويقولك مش هيدخل الجنة".

وأضاف: "لست أنت من يحدد من يدخل الجنة أو النار، ولا تقول مكتوب في شرائعنا ومن قال لك إن فهمك صح وكلنا نجتهد وكلنا نقارب ولا نصل وسيدنا النبي والمعصوم والموحى إليه من السماء لم يحدد من يدخل الجنة ومن يدخل النار وسيدنا النبي نفسه كان يدعو ويستغفر أن يدخل الجنة، وأنت جئت بعد كل هذه السنوات ومعاك صك من يدخل الجنة ومن يدخل النار".

وتابع: "مصدوم ولو أنا مكان الدكتور مجدي يعقوب لا أعرف كيف ستكون حالتي ومن هذا ليحدد مصيري من جنة أو نار ولكن الحقيقة العيب ليس عليه ولكن العيب على من تركوه وتركوا أشخاص كثيرين أهلكونا فتاوى من أيام إرضاع الكبير، فتاوى ملئوا بيها الدنيا جدل لإثارة الجدل وكسبًا للشهرة فقط، ولكن دار الإفتاء تحركت ووزارة الأوقاف كذلك بوقفه عن العمل ومنعه من الدعوة لحين التحقيق معه فيما نسب إليه ودار الإفتاء أكدت أنها لم تتدخل يومًا في علاقة الإنسان بربه أو من يدخل الجنة أو النار والدكتور مجدي يعقوب يستحق كل خير لما يقوم به من أعمال إنسانية لا تفصل بين الأديان".

ووجه تامر أمين رسالة لعبدالله رشدي، قال فيها: "إذا لم تكن تعلم من هو مجدي يعقوب فتعالى وأنا سأعرفك من هو".

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