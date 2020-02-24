مناقشة أعمال «الشاعر عادل نافع» بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس.وأقام نادي أدب فيصل في ندوته الأسبوعية مناقشة الإصدارات الشعرية للشاعر عادل نافع، وقام بمناقشة هذه الأعمال خالد الجمال، وذلك بالملتقى الثقافى الأسبوعى للشاعر عطيه عليان.وفي سياق متصل أقيمت أمسية شعرية لشعراء البيت شارك فيها الشاعر علي الراوي والأديب عادل أبو عويشة محمود السنوسي.كما أقام بيت ثقافة جنيفة التابع للفرع بالقطاع الريفي "ورشة فنية حرة" لرواد البيت، وفي مكتبة الشرطة أقيمت مسابقة في المعلومات العامة، بمدرسة موسى ابن نصير التجريبية للغات، تحت إشراف مسئولة النشاط التي طرحت على الطلاب أسئلة ثقافية ودينية ورياضية، وألعاب ذكاء.