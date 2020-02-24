أحمد موسى منفعلًا: «الجبلاية أجلت القمة ساعة خوفًا من المستشار مرتضى»

انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء، واتهم اتحاد الكرة، بتأجيل مباراة القمة ساعة، خوفًا من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "رئيس نادي الزمالك وضع اتحاد الكرة على المحك، تحدى عمرو الجنايني وعمل اللي عاوزه، الأهلي نادي منضبط راح ونزل ولعيبته نزلت، والاتحاد يأجل ساعة خوفا من المستشار مرتضى منصور".وأضاف: "الاتحاد أخطأ وارتكب جريمة، المباراة معادها 7.5، و8 إلا عشرة يعتبر الزمالك منسحب، عطلنا الناس وحالنا، ومرتضى منصور مجاش".وأردف: "أنت خفت وإيه ذنب الأهلي يقعد في الملعب حتى 9 ونصف، والجمهور ينتظر الماتش هيتلعب ولا لا، عاوز أشوف دولة القانون، تفرق معايا البلد وصورة البلد".