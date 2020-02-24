البيومى: عمرو الجناينى مرتبه 5 آلاف دولار

قال محمد البيومي خبير اللوائح الدولية، إن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري ليست متطوعة، وإنما يتقاضون رواتبًا من الفيفا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «رئيس اللجنة عمرو الجنايني يتقاضى 5 آلاف دولار، والأعضاء كل واحد 3 آلاف و500 دولار».وأردف البيومي: «ما حدث اليوم في مباراة القمة، إخفاق لسجل كرة القدم».