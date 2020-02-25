7 مصريين ضمن الفائزين بجوائز راشد بن حمد للإبداع

أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، قائمة أسماء الفائزين بجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع، في دورتها الثانية، والتي ضمت 7 مصريين.وفاز الروائي المصري سراج منير، في فئة الكبار في الرواية، عن روايته «حكاية جديدة للأندلس»، كما حقق المركز الأول في الشعر للشاعر محمد أحمد حسن عن ديوانه «ربى لم تطأها الخيول»، والمركز الثالث في القصة القصيرة لمحمود صلاح الدين عن مجموعته «الأعمى وقصص أخرى»، والمركز الثاني في أدب الأطفال لأسماء فتحي عن قصتها «أبي هو بطلي».كما فاز بالمركز الثاني فئة البحوث التاريخية لعبد الحميد حسين محمود حمودة عن بحثه التاريخي «علاقات الدولة السامانية الخارجية»، وحقق محمود أحمد محمد محمد المركز الثالث فئة البحوث التاريخية عن بحثه «المسلمون في كوريا»، والمركز الأول فئة الدراسات النقدية لمحمد إسماعيل محمد الليثي عن دراسته «هوية التحديث بين مركزية الذات وحوارية الآخر»، أما عن باقي الأسماء فجاءت كما هو مبين في الصور.يذكر أن جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع في النسخة الثانية قد أطلقت من القاهرة، وهي جائزة سنوية أطلقتها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في بداية عام 2018 بمبادرة من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.واختتمت الاحتفالية بتقديم الشيخ راشد بن حمد الشرقي الإصدار الأول لعملة جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداعي إلى الشيخ محمد بن الشرقي ولي عهد الفجيرة.