البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة كنائس مصر القديمة

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، المؤتمر السنوي لمجمع كهنة كنائس قطاع مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، والمنعقد بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.وشارك بالحضور الأنبا يوليوس الأسقف العام للقطاع ذاته.وشارك قداسة البابا في المؤتمر بمحاضرة افتتاحية حملت عنوان "الأبوة الروحية".