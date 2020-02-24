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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تامر أمين تعليقا على غياب الزمالك عن القمة: «كأننا نحتاج فضيحة أخرى»

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:20 م
تامر أمين
تامر أمين
سناء إسماعيل
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وصف الإعلامي تامر أمين، تغيب النادي الزمالك عن مباراة القمة مع الأهلي، بأنه وضع مؤسف ومخزي ويفضح، وسيظل تاريخ 24 فبراير رمز لمهزلة كبيرة في الكرة المصرية.

وقال خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "لا نحتاج أن يضحك الناس علينا خاصة بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة السوبر بأبو ظبي، والصورة المسيئة والبلطجة والخالية من أي روح رياضية للاعبي الفريقين سواء داخل المباراة والخناقة البلدي بعد المباراة والإشارات الجنسية، والواحد كان مكسوف أن هذا كلاسيكو العرب، وقمة الكرة المصرية".

وأضاف: "كأننا محتاجين تشويه آخر وفضيحة أخرى لتشويه الكرة المصرية بدلًا من أن تكون مباراة الإصلاح وتنقية وجه الكرة المصرية أمام أشقائنا العرب والأفارقة والعالم أجمع ونقول لهم أن ماحدث كان كبوة وخطأ لن يتكرر ولكن ماحدث هو فضيحة أخرى أكبر".

وتابع: "الأمطار التي حدثت بكثافة عطلت الطرق طبيعي ولكن كل الأطرف وصلت لملعب المباراة في ميعادها باستثناء نادي الزمالك وكذلك طاقم الحكام والصحفيين والمسؤولين بالاستاد".

وأكد أن مسلسل الزمالك بدأ منذ أربعة أيام وليس اليوم ولكنه بدأ بعد نهاية مباراة السوبر حول عدم لعبهم مباراة اليوم، رغم أن الزمالك في أحسن حالاته بعد فوزه بالسوبر الإفريقي على الترجي، والسوبر المصري على النادي الأهلي، ولا يوجد سبب لغيابه عن المباراة والوقت مناسب وكاف قبل مباراتهم مع الترجي.

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