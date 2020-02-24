عبدالعال يصطحب نظيره التشيلى فى جولة داخل أروقة البرلمان

على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس مجلس النواب التشيلي والوفد المرافق إلى جمهورية مصر العربية، اصطحب الدكتور على عبدالعال، ايفان فلوريس جارسيا رئيس مجلس النواب التشيلي والوفد المرافق له في جولة داخل أروقة مجلس النواب، شملت زيارة متحف المجلس.واستمع الضيف والوفد المرافق له لشرح وافٍ حول تاريخ الحياة النيابية العريقة في مصر.ثم أعقب ذلك نظم الدكتور على عبدالعال مأدبة عشاء على شرف الضيف الكريم والوفد المرافق له تكريمًا له.