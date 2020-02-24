الكويت: لن نتهاون في إجراءات الوقاية من «كورونا»

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، عن تشكيل فريق برئاسة وزير الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد الوزراء الكويتي، في بيان صحفي، عدم التهاون باتخاذ أي إجراء لحماية البلاد من كورونا، مطالبا الشعب بضرورة تفهم الإجراءات التي تتخذها السلطات لمواجهة الفيروس المميت.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم دعا الحكومة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما أعلنت وزارة التربية عن إجراءات احترازية بالتعاون مع وزارة الصحة للوقاية من الفيروس.وجاءت الدعوة بعد أن نقلت الوكالة عن وزارة الصحة إعلانها عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا في الكويت من العائدين من مشهد الإيرانية.