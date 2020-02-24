خالد أبوبكر عن غياب الزمالك عن القمة: «مش تمام»

انتقد الإعلامى خالد أبوبكر، عدم حضور فريق الزمالك لمباراة القمة، والتى كانت مقررة مساء اليوم الإثنين، قائلًا: "أنا مش هلغي عقلي"، مشيرًا إلى أننا سنظل نخوض فى هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة بسبب ما فعله الزمالك معلقًا: "احنا بنكدب على بعض.. والشكل العام ده ميعجبش حد".وقال أبوبكر ببرنامج كل يوم المذاع على فضائية أون إي، "في حاجة مش صح ومش تمام"، لافتًا إلى أن النادي الأهلى والزمالك ليسا ملكا لأنفسهما بل هما ملك مصر.وتابع: المشكلة أنه قانونًا لا نستطيع التكلم لأن الزمالك لم يحضر المباراة "ومحدش ليه حاجة عند الزمالك.. لكن الناس هتفضل تتكلم وفيه حاجة مش حلوة ومزاج الشعب سيء"وأشار إلى أن الحقيقة ـ بعيدًا عن وسائل الإعلام ـ أن هناك كلاما لا يجوز قوله على الهواء بخصوص ما فعله الزمالك، مؤكدًا: "الناس كلها هتتكلم".