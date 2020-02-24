رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عريقات: اعتقال أبو العسل لن يثنينا عن رفض تصفية قضيتنا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:14 م
عريقات
عريقات
أ.ش.أ
طباعة
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال أمين سر حركة فتح إقليم أريحا والأغوار نائل أبو العسل، فجر اليوم لن يثني كوادر الحركة وكافة فصائل منظمة التحرير وأبناء شعبنا عن رفض وإسقاط "الخطة الأمريكية للسلام".

أكد عريقات، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا مساء الاثنين، أن استمرار اعتقال كوادر فتح وأمناء سر أقاليمها، والآلاف من أبناء فصائل المنظمة، إضافة إلى الإعدامات الميدانية، والاقتحامات والعدوان المستمر على قطاع غزة، وهدم البيوت، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية، والتهديد بالمس بحياة الرئيس محمود عباس، إضافة الى الإعداد للضم ومحاولات شرعنة الاستيطان، ما هي إلا المرحلة الأولى من تنفيذ مؤامرة العصر لتصفية "القضية الفلسطينية" وتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية واستبدالها بسلطة خدماتية.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف جميع هذه الممارسات المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، ومساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال (إسرائيل).

موضوعات متعلقة

تعطيل الدراسة غدا بمدارس القاهرة

«وانقلب السحر».. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن «الجزيرة»

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

رئيس الوزراء يعطل الدراسة في المدارس والجامعات غدا

الصور

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

الأكثر قراءة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

مرتضى: «إرادة ربنا فوق الكل.. وأتحدى حد يخصملنا نقطة»

رئيس الوزراء يعطل الدراسة في المدارس والجامعات غدا

الأرصاد الجوية تكشف موعد استقرار الطقس

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

منوعات

سارة خليف تكتب: محل الميلاد: القرافة

سعر إطلالات إيفانكا ترامب فى الهند

«حظر شامل».. الصين تمنع أكل الحيوانات

مصرع مخترع أميركي التصق بصاروخ لينال الشهرة (فيديو)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
مؤمن المحمدي
همجية
المزيد

الثقافة

مناقشة أعمال «الشاعر عادل نافع» بثقافة السويس

مهرجان سينما القرية 2020 بـ«ثقافة أسيوط»

يحي حسن عمر: أغلب مؤلفات «هيكل» صدرت في عهد مبارك

«هاملت يستيقظ متأخرًا» على مسرح قصر المحلة (صور)