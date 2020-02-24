عريقات: اعتقال أبو العسل لن يثنينا عن رفض تصفية قضيتنا

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال أمين سر حركة فتح إقليم أريحا والأغوار نائل أبو العسل، فجر اليوم لن يثني كوادر الحركة وكافة فصائل منظمة التحرير وأبناء شعبنا عن رفض وإسقاط "الخطة الأمريكية للسلام".أكد عريقات، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا مساء الاثنين، أن استمرار اعتقال كوادر فتح وأمناء سر أقاليمها، والآلاف من أبناء فصائل المنظمة، إضافة إلى الإعدامات الميدانية، والاقتحامات والعدوان المستمر على قطاع غزة، وهدم البيوت، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية، والتهديد بالمس بحياة الرئيس محمود عباس، إضافة الى الإعداد للضم ومحاولات شرعنة الاستيطان، ما هي إلا المرحلة الأولى من تنفيذ مؤامرة العصر لتصفية "القضية الفلسطينية" وتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية واستبدالها بسلطة خدماتية.ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف جميع هذه الممارسات المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، ومساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال (إسرائيل).