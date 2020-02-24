أول ظهور لأتوبيس الزمالك بعد غيابه عن القمة 120

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات لحافلة الزمالك وهي في طريقها لميت عقبة حيث مقر النادي الأبيض بعد تأخره عن الوصول لاستاد القاهرة، لخوض لقاء القمة رقم 120.قال موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد":"هذه أول لقطات للأتوبيس اللي كنا بندوّر عليه، كان يتجول في شوارع القاهرة، وعاد بالسلامة لميت عقبة، ويقل أشبال الزمالك".