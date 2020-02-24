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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بن أفليك يعود بـ5 بطولات فى 2020

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:08 م
بن أفليك
بن أفليك
محمد ثابت
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على الرغم من النجاحات العديدة التى حققها النجم «بن أفليك» ولا يزال، إلا أن هناك عثرات عديدة فى مشواره الفنى، لا يزال يتذكرها، أبرزها تجربته الأخيرة فى دور البطل الخارق باتمان، حيث أعرب مؤخرًا عن ندمه على قبوله تجسيد هذه الشخصية، معتبرًا إياها من أكثر محطات حياته المهنية فشلًا.
وفى حديثه مؤخرًا إلى صحيفة «نيويورك تايمز»، قال «أفليك» إن انفصاله أيضًا عن النجمة جينيفر لوبيز من أكثر الأشياء التى يندم عليها، مؤكدًا أنه يحترمها بشدة ويحمل لها الكثير من مشاعر الود والحب، مشيدًا بدورها الأخير فى فيلم «Hustlers»، قائلًا: «كانت تستحق الترشح لأوسكار عن هذا الدور، وأنا سعيد جدًا بتقدمها فى التمثيل وما زلنا على تواصل حتى الآن»، معربًا عن أمله فى عودة العلاقة بينهما لسابق عهدها، قائلًا: «أتمنى أن يعود الزمن بى، لم أكن لأسمح أن يحدث ذلك أبدًا، لم أكن لأسمح أن تصل الأمور لما آلت إليه».
على الناحية الأخرى، يحاول النجم الأمريكى، الحاصل على جائزتى أوسكار، أن يستعيد أمجاد ماضيه، خاصة بعد خفوت ضوئه لصالح شقيقه كيسى أفليك، الحاصل على جائزة أوسكار ٢٠١٧، من خلال العديد من المشاريع الفنية المنتظرة، حيث تم طرح أول هذه المشاريع منذ يومين عبر شبكة نتفليكس بفيلم «The Last Thing He Wanted»، أمام النجمة آن هاثاواى، ويلعب فيه دور مسئول حكومى رفيع المستوى، كما ينتظر عرض فيلمه «The Way Back» فى ٦ مارس المقبل، حيث يلعب دور مدرب كرة سلة يكافح إدمان الكحول. ويصور بن أفليك حاليًا مشاهده فى فيلم «Deep Water» المقتبس عن رواية باتريشيا سميث، وإخراج أدريان لاين، وهو فيلم درامى يلعب فيه «أفليك» دور زوج يمارس ألعابًا نفسية على زوجته، وتشاركه فى البطولة آنا دى أرماس، ومن المقرر أن يعرض فى ١٣ نوفمبر المقبل.
كما يستعد لتصوير فيلم تاريخى خلال ثلاثة أشهر من الآن مع المخرج ريدلى سكوت، وهو فيلم «The Last Duel» المأخوذ عن كتاب «eric jager» عن قصة حقيقية تدور حول محاكمة بعض الأشخاص فى العصور الوسطى فى فرنسا، وبالتحديد فى القرن الرابع عشر، والفيلم من بطولة آدم درايفر وجودى كومر، وهو من تأليفه بمشاركة صديق عمره النجم مات ديمون، والذى حصل معه على أوسكار بالمناصفة عن كتابة فيلم «good will hunting». كما ينتظر إشارة البدء لتصوير فيلم «Ghost Army» من إخراجه وبطولته، ويدور حول تشكيل من الجيش الأمريكى ومجموعة من المجندين غير التقليديين خلال الحرب العالمية الثانية، والذين يخدعون الجيش الألمانى، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير فى شهر يونيو المقبل على أن يعرض فى نوفمبر ٢٠٢٠.

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