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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

Sonic the Hedgehog دعوة إلى الحب ومساعدة المحتاج

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:07 م
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
محمد ثابت
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تصدر فيلم «Sonic the Hedgehog» إيرادات السينما فى الولايات المتحدة الأمريكية، محققًا إيرادات ضخمة بعد ١٠ أيام من عرضه.
ويستند الفيلم فى قصته إلى سلسلة ألعاب الفيديو التى أنتجت عام ١٩٩١، حول القنفذ سونيك، الذى يحاول إنقاذ الجميع من كائن يسيطر عليهم ويضعهم فى فجوات زمنية مختلفة، لكن يعود القنفذ سونيك فى شكل جديد من خلال فيلم سينمائى من إنتاج شركة «باراماونت».
تدور قصة الفيلم حول شرطى يساعد القنفذ على الهروب من الحكومة، التى تسعى للقبض عليه، بعد أن يقتنع الشرطى بأهمية مساعدة القنفذ، الذى يسعى لإنقاذ كوكب الأرض من شر الدكتور العبقرى إيفو روبوتنيك، الذى يجسده النجم جيم كارى، المشارك فى البطولة مع بن شوارتز وجيمس مارسدن ونيل ماكدونو وآدم بالى وتيكا سومبتر. ويحفل الفيلم، الذى أخرجه جيف فاولر، بالإثارة والحركة، لكن مع طول مدته التى تزيد على الساعة ونصف الساعة، فإن الحبكة واجهت بعض العثرات، لأنها كانت ترتفع أحيانًا وتنخفض فى أخرى. وفى السطور التالية نستعرض أبرز نقاط القوة والضعف التى وردت فى الفيلم على مستوى القصة والتنفيذ.

العلاقة الأبوية بين سونيك وتوم

لعب النجم جيمس مارسدن دور الشرطى «توم»، صديق «سونيك»، وكانت علاقتهما زاوية رئيسية فى أحداث الفيلم، فسونيك حصل على صديق طيب أخيرًا بإمكانه أن يبقيه على كوكب الأرض، خاصة أن الفيلم أوضح فى أكثر من موضع أنه يتوق إلى الاتصال بشخص آخر، وتمت الإشارة إلى ذلك فى أكثر من مشهد، عندما كانت مجموعة من الأطفال يلعبون البيسبول، بينما هو يلعب لوحده، وسيطرت مشاعر الأبوة والاهتمام والحب على العلاقة بينهما، مع جانب من الطرافة والمواقف الكوميدية وحوارات داخل المشاهد، التى تشع بالطاقة والأمل.

تشجيع الأطفال على الاهتمام بغيرهم
بسبب القفز المتكرر والعدو المستمر، فإن «سونيك» أصيب فى قدميه، وعندما فحصه الطبيب البيطرى اكتشف أن هناك ثقوبًا عديدة فى جواربه وأحذيته، وأبدى أسفًا كبيرًا لحالة قدميه اللتين تضررتا بشدة. والجميل فى هذه الإشارة هو أن الفتاة «جوجو» الصغيرة قد رأت ذلك، ونظرت باهتمام مؤثر فى حذاء القنفذ لتدخل إلى غرفتها وتتبرع بحذاءيها، فقدمت له زوجين من الأحذية الحمراء والبيضاء الجديدة، وهو ما يحث الأطفال على تقديم المساعدة لأى إنسان محتاج، وألا يبخل الإنسان بما لديه على المحتاجين. ليس هذا فقط، فإن القنفذ سونيك بالتحديد، ثرثار، وهى ملحوظة يمكن الوقوف عندها، لأن هذه الثرثرة محاولة لإخفاء شعوره بالوحدة العميقة على كوكب الأرض، فالثرثرة هى الطريقة الوحيدة ليعرف الناس أنه موجود، وبالتالى فإن ما فعلته الطفلة جوجو ليست حاجة عملية فقط، إنما فعل له أثر عميق على القنفذ سونيك، ليدرك ويتأكد أن هناك من يهتم به ويشعر بوجوده.

نهاية ضعيفة وغير منطقية
لم تكن نهاية الفيلم بدرجة التصاعد الكبير نفسها فى الثلث الأخير من الفيلم، ربما هى أسرع نهاية سينمائية، لم يرد صناع الفيلم أن يتوقفوا عندها كثيرًا، فمع تصاعد الأحداث تصنف الحكومة توم على أنه إرهابى، وتسوء سمعته، لكن فجأة وبدون أى مبرر أو أى منطق نجد أحد الضباط يطرق باب منزل توم، ويعطيه ٥٠ دولارًا بطاقة هدية للتنزه فى إحدى الحدائق، وينتهى الفيلم هكذا، فماذا حدث للحكومة فجأة وموقفها؟ ألا ينبغى أن يعالجوا الأضرار التى وقعت على توم بسببهم مثل اتهامه بالإرهابى وتشويهه وخسائره المادية؟.

ثغرات فى الحبكة
رغم تفوق الفيلم فى مناطق كثيرة على مستوى القصة ورسائله والتناغم بين الممثلين، فإن الثغرات داخل الحبكة كانت عديدة، منها موقف راشيل شقيقة زوجة الشرطى توم، فموقفها غريب وعدائى من زوج شقيقتها بشكل غير مبرر ولم يتم توضيحه طوال الفيلم. وظهر ذلك مع بداية الفيلم عندما تذهب «مادى» زوجة توم لزيارة راشيل، فنعرف أنها تكرهه بل وتحرض شقيقتها على الطلاق منه، وبمجرد أن يصبح توم هاربًا ومطلوبًا للعدالة، فإنها ترفض استقباله فى بيتها، ربما هناك عداء كبير سابق بينهما لكن لم يتم إبرازه نهائيًا، ربما كان هناك مشهد يشرح أسباب هذه الضغينة، لكن تم حذفه، وبالتالى ظهرت هذه الكراهية وتلك التصرفات بشكل مصطنع وملفق.
ليس ذلك فقط، فإن شخصية الدكتور روبوتنيك، التى جسدها جيم كارى، تحمل علامات استفهام عديدة، بسبب موقفه من القنفذ سونيك، فهو يريد إجراء دراسة على هذا القنفذ، الذى يحمل ريشًا يحتوى على مصدر لا نهائى من الطاقة، فبدلًا من محاولة تسخير تلك الطاقة، فإنه يحاول تدميرها فى المشاهد التى يستخدم فيها الطائرات والأسلحة، فتصرفاته لا تتوافق مع دوافعه، لدرجة يبدو فيها مجنونًا، وهى إشكالية تضعف جانب الحبكة القصصية.

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