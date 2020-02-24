مرتضى: «إرادة ربنا فوق الكل.. وأتحدى حد يخصملنا نقطة»

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه رجل يقدّر مصلحة الوطن، وما يحدث من اتحاد الكرة مهزلة، معلنًا تحديه بخصم نقطة واحدة من نادي الزمالك في هذه المباراة.أضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد":"أنا رجل قانون بأفهم فيه، في هذا الجو صعبان عليا لعيبة الزمالك والأهلي، عندنا ماتشين مهمين، لو الزمالك مكسبش الترجي، والأهلي مكسبش صان داون.. خسرنا".وعن عدم وصول فريق الزمالك لاستاد القاهرة لمباراة القمة، قال منصور:"مفيش نقطة هتتخصم مني، واسأل عمرو الجنايني.. عِنْد عمرو الجنايني مش هيمشي عليا"، وتابع "إرادة ربنا فوق الكل.. عمرك شفت مطرة كده؟"وسأل موسى مرتضى: "الأتوبيس بقاله 7 ساعات في الطريق؟"، فرد مرتضى:"أتحدى بني آدم يخصم نقطة من الزمالك".