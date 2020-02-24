«هاملت يستيقظ متأخرًا» على مسرح قصر المحلة (صور)

شهد قصر ثقافة المحلة الكبرى، توافد العديد من أبناء محافظة الغربية لمتابعة أحداث العرض المسرحي "هاملت يستيقظ متأخرا" والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة في رابع ليالي عرضه، والمقرر لها أن تستمر حتى يوم الخميس القادم 27 فبراير.قدم الفنان مسعد الطنباري مخرج العمل شكره وتقديره لقصور الثقافة على حرصها المستمر في تقديم أعمال فنية عالية المستوى، في مساهمة منها لإعادة اكتشاف المواهب التمثيلية الشابة ومنهم أبطال العرض.يذكر أن رواية "هاملت يستيقظ متأخرا" من تأليف الكاتب السوري الأصل ممدوح عدوان، وموسيقى وألحان الفنان بهاء الطمباري، أما الديكور والملابس من تصميم وتنفيذ الفنان حسين راشد، وتدور أحداثها حول "هاملت" بطل القصة الذي يحاول البحث عن ذاته، وسط محاولات خبيثة من عمه للاستيلاء على حقوقهن وطرده من القصر.