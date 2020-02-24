رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«هاملت يستيقظ متأخرًا» على مسرح قصر المحلة (صور)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:19 م
قصر ثقافة المحلة
قصر ثقافة المحلة الكبرى
ايهاب مصطفى
طباعة
شهد قصر ثقافة المحلة الكبرى، توافد العديد من أبناء محافظة الغربية لمتابعة أحداث العرض المسرحي "هاملت يستيقظ متأخرا" والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة في رابع ليالي عرضه، والمقرر لها أن تستمر حتى يوم الخميس القادم 27 فبراير.

قدم الفنان مسعد الطنباري مخرج العمل شكره وتقديره لقصور الثقافة على حرصها المستمر في تقديم أعمال فنية عالية المستوى، في مساهمة منها لإعادة اكتشاف المواهب التمثيلية الشابة ومنهم أبطال العرض.

يذكر أن رواية "هاملت يستيقظ متأخرا" من تأليف الكاتب السوري الأصل ممدوح عدوان، وموسيقى وألحان الفنان بهاء الطمباري، أما الديكور والملابس من تصميم وتنفيذ الفنان حسين راشد، وتدور أحداثها حول "هاملت" بطل القصة الذي يحاول البحث عن ذاته، وسط محاولات خبيثة من عمه للاستيلاء على حقوقهن وطرده من القصر.
قصر ثقافة المحلة الكبرى
قصر ثقافة المحلة الكبرى
قصر ثقافة المحلة الكبرى
قصر ثقافة المحلة الكبرى
قصر ثقافة المحلة الكبرى
قصر ثقافة المحلة الكبرى
قصر ثقافة المحلة الكبرى
قصر ثقافة المحلة الكبرى

موضوعات متعلقة

«وانقلب السحر».. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن «الجزيرة»

مدرب الزمالك: «الأتوبيس عطلان ونزلنا نزقه»

مخطط الزمالك لإفساد مباراة القمة أمام الأهلى

«الجناينى» عن المطالبة باستقالته: لا يهمنى أحد

الصور

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

الأكثر قراءة

مرتضى: «إرادة ربنا فوق الكل.. وأتحدى حد يخصملنا نقطة»

اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك لسوء الطقس

مروان محسن يقود هجوم الأهلى أمام الزمالك

الأمن ينقذ فتاة أجنبية حاولت الانتحار من أعلى كوبرى أكتوبر

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

منوعات

سعر إطلالات إيفانكا ترامب فى الهند

«حظر شامل».. الصين تمنع أكل الحيوانات

مصرع مخترع أميركي التصق بصاروخ لينال الشهرة (فيديو)

«كورونا» يؤجل انطلاق دورى كوريا الجنوبية لكرة القدم

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
مؤمن المحمدي
همجية
لواء. محسن الفحام
انتفاضة أوروبية ضد الجماعة الإرهابية
المزيد

الثقافة

«هاملت يستيقظ متأخرًا» على مسرح قصر المحلة (صور)

«كان لك معايا».. مجموعة قصصية جديدة لعبدالكريم الحجراوى

تكريم مصابى وشهداء الجيش والشرطة بكفر الشيخ (صور)

الليلة.. فرقة «رضا» تختتم حفلاتها لشهر فبراير