نجوم الفن عن مباراة القمة: «قلة أدب وحاجة تقرف» (صور)

عبر عدد من نجوم الفن عن حزنهم مما يحدث في مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، وتغيبهم عن حضور اللقاء بدعوى تعطل الأتوبيس الخاص بنقل الفريق الأبيض.وقال الفنان محمود العسيلي، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «من الجيزة للصحراوي ٣ ساعات إلا ربع، كان زماني عديت إسطنبول وأثينا وداخل على روما».وقال الفنان محمد أنور، في تغريدة له: «على فكرة اللي بيحصل في استاد القاهرة دلوقتي ده ميضحكش خالص.. بالعكس دي قلة أدب وحاجة تقرف وتدل على فشل كبير أوي وفعلا مفيش كورة حلوة في مصر ولا لاعبين، آخر مرة شوفت كورة حلوة في مصر كانت في 2010».وقال الفنان مصطفى بسيط: «الكورة في مصر عبارة عن مشاكل وكلام عن المشاكل وناس بتعند على مصالح الدولة في أي حتة في العالم، الاتحاد بيبقى الأقوى مش الأندية وكله بينفذ العقوبات وهو ساكت بلا قمة بلا كورة في مصر بلا بتاع الساعة ١٠ ابننا الوحيد اللي بيلعب كورة في مصر محمد صلاح صلاح هيلعب استمتعوا».وقالت قناة «أون سبورت» في خبر عاجل لها، إن لاعبي الزمالك غادروا الأتوبيس واتجهوا لمنازلهم.