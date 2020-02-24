الأنبا أرسانيوس يترأس قداس الصوم بكنيسة العذراء بالوادي الجديد

ترأس الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد، اليوم، صلوات القداس الإلهي لليوم الأول بالصوم الكبير، بكنيسة السيدة العذراء مريم "مقر المطرانية".وشاركه صلوات القداس عدد من شمامسة وكهنة وخدام الإيبارشية هناك.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول اللحوم والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.