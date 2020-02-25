حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 25 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: تحسّن الأحوال يمنحك طاقة أكبر في العمل، وتحصد ثمار ذلك قريبا جدًا عبر نجاح أحد مشاريعك الذي حاز ثقة الجميع.عاطفيًا: عليك أن تبذل جهدًا أكبر لإقناع الشريك، فهو ينظر إلى الأمور بجدّية أكبر، ويفكر عمليًا قبل الموافقة على كل ما تطرحه عليه.صحيًا: تستفيد من أوقات فراغك للقيام بالمشي أو لممارسة الرياضة لتحريك عضلاتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.