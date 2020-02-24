باكستان تفرض حجرًا صحيًا على 200 شخص قرب الحدود الإيرانية

أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم الإثنين، فرض الحجر الصحي على نحو 200 شخص في إقليم بلوشستان المحاذي لإيران، مع تنامي المخاوف من تزايد الإصابات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد في المنطقة.وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أن السلطات الباكستانية سارعت بفرض الحجر الصحي على نحو 200 شخص في إقليم بلوشستان بعد عودتهم من زيارة دينية إلى المقامات الشيعية في إيران واختلاطهم بسكان آخرين.من جانبه، قال نجيب الله قمبراني المفوض المساعد في معبر تفتان الحدودي: "قررنا عدم المجازفة وإبقاءهم جميعًا تحت المراقبة للأيام الـ15 المقبلة".