حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 25 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: لا تؤجّل العمل المطلوب منك إنجازه مرّة جديدة، فهذا يؤثر في مستقبلك ويترك انطباعًا غير إيجابي حول قدراتك الفعلية.عاطفيًا: التشكيك في مدى جدّية الشريك ليس جيّدًا، لأنك قد تكتشف يومًا ما أنه أكثر جدّيّة منك وأكثر منك حرصًا على مصلحتك.صحيًا: لا تنفعل إزاء أي أمر تافه، فهو قد بسبّب لك إرهاقًا واضحًا، وهذا ليس لمصلحتك على المدى الطويل.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.