حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 25 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: تقدم هذا اليوم على عمل غير متوقع، يضمن لك مستقبلًا مشرقًا ويرفع من معنوياتك ويزيدك ثقة بالنفس.عاطفيًا: تخفّ الانفعالات العاطفية، وتكون بحاجة الى إحاطة نفسك بالأصدقاء والمقرّبين، الذين تجد بقربهم الاطمئنان والهدوء.صحيًا: تتفاعل مع محيطك بشكل كبير، بحيث إن أي أمر يزعجه ينعكس سلبًا على وضعك الصحي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.