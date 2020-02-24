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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» يعد كوادره استعدادًا لخوض الاستحقاقات الدستورية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:07 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
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أكد المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن الحزب أعد منذ فترة كوادرة الراغبة في خوض الاستحقاقات الدستورية سواء لمجلسي النواب والشيوخ أو للمجالس المحلية، حيث إننا ندرك جيدًا منذ فترة أننا مقبلون على استحقاقات دستورية وبناء عليه كانت هناك خطة موضوعة من قبل الحزب لتدريب الكوادر وتجهيزها لخوض تلك الاستحقاقات.

وحول الاستقرار على الأسماء النهائية التي سيتم الدفع بها في الانتخابات، قال هلال إن الحزب لم يستقر بعد على هذه الأسماء، منتظرًا خروج القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

أوضح أمين تنظيم مستقبل وطن بعد خروج القانون الخاص بالانتخابات ومعرفة الشكل النهائي لانتخابات المجالس من عدد وتوزيع الدوائر سيتم اختيار الكوادر، طبقًا لعدة معايير أبرزها أن يكون المرشح حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة ويتمتع بشعبية جارفة في الدائرة الراغب الترشح عليها، والقدرة على أداء الدور المنوط به.

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