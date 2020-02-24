إعدام أدوية منتهية الصلاحية بمركز الداخلة

قامت إدارة التفتيش الصيدلي التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم، بقيادة دكتور إسلام عمر بشندي مدير إدارة التفتيش الصيدلي والتراخيص وفريق التفتيش المعاون بمركز الداخلة.وقامت الحملة بإعدام عدد من الأحراز المنتهية الصلاحية ما بين أحراز على ذمة قضايا، وأحراز خاصة بصيدليات تم ضبطها من قبل إدارة التفتيش الصيدلي.يأتي هذا في إطار مجهودات إدارة التفتيش الصيدلي لمتابعة سوق الدواء والاهتمام بمدي صلاحية ومصادر الأدوية المعروضة للمواطنين.وكانت وزيرة الصحة والسكان أكدت أنه سيتم إعدام الأدوية منتهية الصلاحية بواسطة التفتيش الصيدلي لضمان عدم إعادة تدويرها مرة أخرى، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء قريبًا من سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وذلك بعد صدور القرارات التنفيذية التي تنظم تنفيذ قرار السحب.