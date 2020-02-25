حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 25 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: عليك التحلّي بالصبر والهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الانفعالات في العمل، وتصرف بوعي مع الزملاء فهذا أفضل لك ولهم.عاطفيًا: إذا باتت مطالب الشريك تشكّل عبئًا عليك، فإن وضع حدّ لذلك أفضل بكثير من عدم تلبيتها والدخول في مهاترات شبه يومية.صحيًا: تواجه عوارض بسيطة سببها القلق، فلا تتردد في استشارة طبيب لترتاح أكثر.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.