حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 25 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: تحقق تقدمًا ملموسًا اليوم في مجال العمل يساعدك على أن ترتقي وتتأهل لمنصب جديد.عاطفيًا: تصرفاتك الطائشة قد تبعد الحبيب عنك فتتطور بعض الأمور في العلاقة نحو السلبية.صحيًا: تقرر أخذ قسط من الراحة مهما كلف الأمر لأنّ جسمك لم يعد يحتمل ساعة عمل إضافية واحدة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.