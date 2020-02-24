الزراعة: وزارة التموين تدرس إعلان سعر استرشادى لتوريد القصب والقمح

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الوزارة متضامنة بشكل كامل مع المزارعين في عملية تسعير المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والقصب، مشيرا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تدرس حاليا سعر استرشادي لهذه المحاصيل، وأن يكون هناك هامش ربح للمزارعين وستقوم بتفعيله والتعامل مع المزارعين بعد الاتفاق على السعر.وأضاف "الشناوي" في تصريحات لـ"الدستور"، أن وزارة التموين هي من تحدد الزيادة في أسعار توريد محصول القصب، وعلى نفس المنوال باقي المحاصيل من القمح والذرة، مشيرا إلى أن مساحات القمح تخطت ٣ ملايين و٣٠٠ ألف فدان قمح حتى الآن، وجار حصر المساحات الباقية، لافتا إلى أن هناك استقرارا في زراعات الموسم الشتوي وقد بدأ القمح في تكوين السنابل في الزراعات المبكرة، منوها بأن برودة الجو فرصة لامتلاء الحبوب، وما زال هطول الأمطار مستمرا، وهو ما يتناسب في زراعات المناطق الساحلية الشمالية.