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محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 25 فبراير 2020

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:36 ص
برج الحمل
برج الحمل
نور أيمن
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحمل قالت:

مهنيًا: يوم دقّيق قد يحمل خيبة لبعضهم وفراقًا لبعضهم الآخر، أو تراجعًا عن قرار وبلبلة في الاتصالات وسوء تفاهم بين الزملاء.

عاطفيًا: يوم مهم للعلاقات المميزة، قد تعيش قصة حب غريبة، لكن في الجو نقاشات غينة ومفيدة جدًا.

صحيًا: تقوم بأعمال منزلية تتطلب منك الحركة، فتشعر بأنك نشيط ومرتاح نفسيًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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