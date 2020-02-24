الأنبا ديمتريوس يترأس أول قداس للصوم بمطرانية ملوى

ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي وتوابعها، اليوم، صلوات القداس الإلهي الأول بالصوم الكبير، بالكنيسة المرقسية "مقر المطرانية ".وشاركه صلوات القداس الإلهي عدد من الكهنة والشمامسة والخدام بالإيبارشية، في إطار حرص نيافته على مشاركة أقباط الإيبارشية قداسات الصوم.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول اللحوم والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.