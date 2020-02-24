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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مدرب الزمالك: «الأتوبيس عطلان ونزلنا نزقه»
الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:58 م
أحمد عبد المقصود
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أكد أحمد عبد المقصود، المدير الفني لفريق الشباب بنادي الزمالك، أن حافلة الفريق تعطلت خلال تواجدها على كوبري أكتوبر في طريقها إلى ستاد القاهرة.
التفاصيل..
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