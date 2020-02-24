محافظ بنى سويف: تنفيذ المشروعات المتعثرة ضرورة.. جولات يومية للتأكد من مستوى الخدمات

■ بداية.. توليت منصب محافظ بنى سويف منذ فترة قصيرة، فما أهم الملفات التى عملت عليها بعد توليك المنصب؟

■ كيف تخطط للاستفادة من شباب المحافظة فى المشروعات الخدمية والتنموية؟

■ ما خطتك لحل مشكلة المواصلات بالمحافظة؟

■ ماذا عن منظومة النظافة ببنى سويف؟

■ عملت طبيبًا سنوات طويلة.. فماذا عن خطة النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة؟

■ ماذا عن مشروع التحول الرقمى ببنى سويف؟

■ تعانى المحافظة من توقف تنفيذ عدد من المشروعات.. فكيف تتعاملون مع ذلك؟

ماذا عن التعديات على أراضى الدولة؟

قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إنه اعتمد، منذ تولى منصبه، آلية تكثيف العمل الميدانى للاطلاع على المشكلات التى يعانى منها أبناء بنى سويف، عبر القيام بجولتين أسبوعيًا على الأقل لزيارة أكبر عدد ممكن من مدن وقرى المحافظة، ووضع مقترحات لحل هذه المشكلات.وأوضح محافظ بنى سويف، فى حديثه لـ«الدستور»، أنه يعتبر شباب المحافظة هم العون والسند، فى ظل كونه يعد أول تجربة للشباب فى منصب محافظ، مشيرًا إلى اعتماد خطة لإنجاز جميع المشروعات المتعثرة بالمحافظة، ومن بينها مشروعات إصلاح كوبرى النيل العلوى وتطوير مستشفيات إهناسيا وسمسطا المركزى وبنى سويف النموذجى، بالإضافة إلى تطوير حديقة الحيوان، ومتحف بنى سويف.- منذ تكليفى بمهام منصب محافظ بنى سويف، وإدراكى لثقة القيادة السياسية فى شخصى مع كونى من أصغر المحافظين سنًا، قررت اعتماد آلية العمل الميدانى المكثف للوقوف على طبيعة المحافظة ومشكلاتها، ومنحت الأولوية للانتهاء من المشروعات المتعثرة أو المتوقفة، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات فى القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.وبدأت جولاتى بزيارة المدارس والوحدات الصحية، ووضع برنامج ميدانى شامل يتضمن جولات وزيارات مفاجئة لمتابعة المشروعات اليومية عبر جولات تشمل جميع القرى والمدن داخل المحافظة، وكذلك كل المشروعات الخدمية والمنشآت الحيوية.واعتمدت الزيارات على جولتين أسبوعيًا بحد أدنى، ما جعلنى أكثر اطلاعًا على نقاط القوة والضعف بالمحافظة، وجعلتنى قادرًا على توجيه فرق العمل المختصة لتلافى أوجه القصور فى الخدمات.كما تواصلت مع المسئولين للتوصل إلى خطوات عملية لحل عدد من المشكلات فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق، ونجحنا فى التعامل مع بعض الأزمات الطارئة، مثل أزمة الهبوط الجزئى بمطلع أحد الكبارى، ووضع استراتيجية واضحة للاستعانة بالشباب ودمجهم فى الخطة التنفيذية للمشروعات الخدمية والتنموية ببنى سويف.- شباب المحافظة هم العون والسند، بعد الله سبحانه وتعالى، لذا ألتقيهم بشكل دورى وأستمع إليهم وأتحدث معهم، خاصة أنى أمثل أول تجربة للشباب فى شغل منصب المحافظ، لذا فأنا أحمل فوق كتفى عبء نجاحها.كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعتبر الشباب ركيزة أساسية فى منظومة التنمية للنهوض بالدولة فى جميع القطاعات المختلفة، لذا قررت فتح باب التسجيل لشباب المحافظة من أجل التقدم للمبادرات الخاصة بتمكين وتأهيل الشباب، وبدأنا بالفعل فى تلقى طلباتهم وإعداد جداول زمنية لإلحاقهم بهذه البرامج.- فور تولى المنصب تلقيت عدة شكاوى من المواطنين بسبب كثرة الحوادث المرورية على الطريق الزراعى «بنى سويف- ناصر»، وذلك بعد توقف أعمال الرصف لفترة من الوقت.وذهبت بنفسى لتفقد الطريق رفقة عدد من قيادات المحافظة، ووجهت بعد المعاينة بسد بعض الفتحات الموجودة بالطريق حتى لا يسمح للسائقين بالسير عكس الاتجاه، مع التوجيه بالانتهاء من أعمال الرصف والقضاء على مشكلة هذا الطريق بشكل نهائى، وهذا هو المنهج الذى أتبعه فى حل مثل هذه المشكلات.وبالإضافة إلى ذلك وجهت بتطوير كورنيش النيل بالمحافظة، لكونه أحد أهم المشروعات التى يجرى تنفيذها فى الوقت الحالى، وأشرف بنفسى على هذا المشروع فى ظل أهميته لأبناء المحافظة، وتجرى حاليًا أعمال التطوير على قدم وساق، للانتهاء منه فى أسرع وقت.- استقبلت عددًا من الشكاوى من أبناء المحافظة بخصوص انتشار روائح كريهة ببعض المناطق، خاصة شرق النيل وبعض قرى مركز ناصر، وأمرت على الفور بتشكيل لجنة لزيارة هذه الأماكن والتأكد من صحة الشكاوى، ومخاطبة جهاز شئون البيئة بالمحافظة لإيجاد حلول لهذه المشكلة.- فور تولى المسئولية، بدأت زيارات مفاجئة لعدد من المستشفيات بالمحافظة وتابعت بنفسى سير العمل فيها، للتأكد من توافر جميع الاحتياجات لتقديم الخدمات لأبناء بنى سويف، ومن بينها مستشفى «٢٤ سريرًا» بشرق النيل، وذلك بعد تأهيله وتحويله إلى مستشفى مركزى «ب»، ودعمه بكل الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين. وأبديت خلال الزيارة بعض الملاحظات الفنية الخاصة بتنفيذ المشروع، كما قررت تشكيل لجنة لمتابعة المستشفيات، وحصر كل الاحتياجات والمتطلبات والمعوقات التى تواجه تقديم الخدمة الصحية.- وقعنا بروتوكولًا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات، لتنفيذ مشروع التحول الرقمى وميكنة جميع القطاعات بجميع المؤسسات والمصالح الحكومية داخل المحافظة، خاصة أنى أملك خبرة بهذا الملف الذى سبق لى العمل عليه عندما كنت أشغل منصب محافظ بورسعيد.- لدينا خطة لإنجاز جميع المشروعات المتعثرة والمتوقفة داخل المحافظة، بعدما نفذت عددًا من الزيارات الميدانية لهذه المشروعات على أرض الواقع من أجل معرفة أسباب تعثرها أو توقف بعضها، وبدأت مع فريق عمل وضع مقترحات لتذليل كل العقبات التى تواجه هذه المشروعات، خاصة أن بعضها كان يتطلب التواصل مع وزارات أو جهات من القطاع الخاص أو المجتمع المدنى.ونسعى حاليًا للانتهاء من هذه المشروعات، ومن بينها مشروعات مزلقان المديرية، وإصلاح كوبرى النيل العلوى، وتطوير مستشفيات إهناسيا وسمسطا المركزى وبنى سويف النموذجى، بالإضافة إلى تطوير حديقة الحيوان، ومتحف بنى سويف وقصر ثقافة شرق النيل وغيرها.- ملف التعديات على أراضى الدولة من الملفات ذات الأولوية القصوى، ويجرى العمل على هذا الملف من خلال تكثيف حملات الإزالة والاستفادة من الأراضى المستردة عبر إعداد خريطة للفرص المتاحة بها، سواء فى المجالات الاستثمارية أو الخدمية، ثم رفعها كدليل استرشادى ومقترح إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات بشأنها.