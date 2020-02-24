محافظ المنوفية: خطة عاجلة للقضاء على تجمعات القمامة.. ومكتبى مفتوح للمواطنين

■ توليت منصبك منذ فترة قصيرة فما أهم الملفات التى كانت على رأس اهتماماتك؟

■ تعانى المحافظة أزمة فى المواصلات.. فكيف تواجهون هذه المشكلة؟

■ ماذا عن تطوير المنظومة المرورية؟

■ كيف تتعاملون مع مشكلة القمامة؟

■ ما آخر التطورات فى مشروع مصنع تدوير المخلفات بـ«أبوخريطة»؟

■ ما أهم المشروعات الأخرى التى تنفذها المحافظة؟

■ ما رؤيتكم لتنمية السياحة الريفية بالمنوفية؟

ما آخر التطورات فى الأصول غير المستغلة بالمحافظة؟

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إن المحافظة تولى اهتمامها لمكافحة الفساد، الذى يعد من أهم معوقات التنمية، مع العمل على تطوير البنية التحتية بالمحافظة، وعلى رأسها مشروعات الطرق والمواصلات، التى تعد من أهم مشكلات المحافظة. وكشف محافظ المنوفية، فى حواره مع «الدستور»، عن أن هناك عدة مشروعات تنموية أصبحت جاهزة للافتتاح فى الفترة المقبلة، وعلى رأسها ٢٥ مشروعًا للصرف الصحى و١٦ مشروعًا لتطوير وحدات صحية ومستشفيات، بالإضافة إلى نقل مقلب القمامة بمدينة تلا، وتنفيذ مصنع تدوير المخلفات «أبوخريطة» بشبين الكوم، وغيرها من المشروعات التى تسهم فى تنمية المحافظة وتوفير فرص العمل لشبابها.- أوليت اهتمامى لملف الفساد، لأنه بكل صوره يعد من أهم معوقات التنمية وسببًا رئيسيًا فى تأخر الشعوب، لذا قررت مواجهته منذ قدومى محافظًا للمنوفية وبكل شدة وحزم، وأؤكد أنه لا يوجد مكان لفاسد أو مقصر داخل أى قطاع بالمحافظة، وأنا لن أسمح بالتخاذل فى معاقبة الفاسدين، من أجل النهوض بالمنوفية وبوطننا الحبيب.وأتوجه بالشكر لكل أهالى المحافظة الكرام، وأطلب منهم معاونتى للقضاء على كل مشكلات المحافظة، وأؤكد أن بابى مفتوح للجميع يوميًا، لعرض المشكلات والعمل على حلها.- المحافظة اعتمدت مبلغ ١٢٠ مليون جنيه لإنشاء كوبرى سكة حديد يربط بين طرفى مدينة أشمون، وسوف يجرى ربطه بالطريق الدائرى الإقليمى من أجل تسهيل انتقال المواطنين.كما نعمل على الانتهاء من طريق شبين الكوم- طملاى الجديد، الذى يهدف لخلق محور جديد لربط مدينة السادات ومنطقة قويسنا الصناعية مع استكمال المحور العرضى من قويسنا إلى شبين الكوم وربطه بالطريق الصحراوى، وهذا المخطط سيخدم محافظات وسط الدلتا، خاصة أن طول الطريق يبلغ ١٦ كيلو مترًا، بعرض ٣٢ مترًا.وأؤكد أننا انتهينا من جسم الطريق بنسبة١٠٠٪، ويجرى حاليًا استكمال مطالع ومنازل الطريق ليجرى افتتاحه قريبًا فى موعده المقرر.بالإضافة إلى ذلك، نعمل على الانتهاء من مشروع كوبرى طوخ طنبشا العلوى على الطريق الزراعى، للحد من الحوادث وحفاظًا على الأرواح وتخفيفًا للأزمات المرورية، وتبلغ التكلفة الإنشائية للمشروع نحو ١٢٢ مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذه نحو ٤٥٪، ومن المقرر الانتهاء منه فى أكتوبر المقبل.- لدينا فى المنوفية مشروع حيوى ومهم للمراقبة الأمنية للحركة المرورية بمدينة شبين الكوم ومدخل مدينة قويسنا عن طريق الكاميرات، مع إنشاء ٤ منافذ أمنية رئيسية بالمحافظة، وانتهينا بالفعل من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بالكامل، وتم توريد كاميرات المرحلة الثانية وزرع الأعمدة، وجار الانتهاء من أعمال التركيب.وبدأنا العمل بهذا المشروع فى الأول من يونيو ٢٠١٥، بتكلفة بلغت ١٠٦ ملايين جنيه، وتم الانتهاء من الأعمال بنسبة ٨٥٪، ومن المقرر تسليمه بالكامل فى ٣٠ يونيو المقبل.- مشكلة القمامة من أكبر المشكلات التى تواجه المحافظات، لكننا نعمل حاليًا على تنفيذ خطة عاجلة للقضاء على تجمعات القمامة العشوائية بالمحافظة، مع تطوير أو نقل المقالب القائمة، ومن بينها مقلب «تلا العمومى»، الذى خاطبنا بعض البنوك لتوفير الدعم المادى من أجل نقل جميع مخلفاته إلى مقلب «السادات الصحى»، ونحن حاليًا فى انتظار ردها لبدء تنفيذ المشروع.- مشروع مصنع تدوير المخلفات «أبوخريطة» بمدينة شبين الكوم، يقام على مساحة ٥ أفدنة، بتكلفة تقديرية ١٢٠ مليون جنيه، وقدرة إنتاجية تصل إلى ٥٠٠ طن يوميًا، ويضم المصنع خط إنتاج متكاملًا لإجراء عملية فرز القمامة، وفق أساليب علمية متطورة.وتم الانتهاء من الأعمال الأساسية وتركيب خط الإنتاج، ويجرى الانتهاء من كل الأعمال، بعدما بلغت نسبة التنفيذ نحو ٩٨٪، ومن المقرر أن تنتهى جميع أعمال المشروع، خلال الأيام المقبلة، وسيجرى افتتاحه قريبًا للقضاء على تجمعات القمامة بشبين الكوم، إلى جانب توفير العديد من فرص العمل لأهالى المنطقة.- نفذنا خلال الفترة الأخيرة عددًا من المشروعات التنموية المختلفة، منها ٢٥ مشروعًا للصرف الصحى و١٦ مشروعًا لتطوير وحدات صحية ومستشفيات، و١٥ مشروعًا رياضيًا، تتضمن ملاعب النجيل الصناعى وتطوير مراكز الشباب و٥ مشروعات تعليمية و٣ مشروعات فى مجال الإسكان، وكلها جاهزة للافتتاح، بما يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.كما تم اعتماد مبلغ ٣٥ مليون جنيه من جهاز تنمية العشوائيات لتطوير منطقة العزبة الغربية بشبين الكوم، والانتهاء من أعمال الصرف الصحى والمياه والخدمات بها، فى إطار خطة القضاء على العشوائيات.ومؤخرا، زرت «شارع مصر» بالمحافظة، والتقيت الشباب العاملين به، للوقوف على مشكلاتهم لتضمينها فى خطة عاجلة لإعادة الحياة لهذا الشارع من جديد، خاصة أنه سيشهد توسعات جديدة مع إدراج عدة أكشاك وتوصيل المياه وتركيب تندات إلى جانب عدة إصلاحات أخرى، كى يصبح واجهة مشرفة تساعد الشباب على التطوير والاستثمار.- عرضنا برج المنوفية السياحى بمدينة قويسنا للاستثمار، خاصة أنه يعد واجهة لهذا النوع من السياحة، لوقوعه على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعى، وهو واحد من أهم الطرق فى مصر.ووقعنا عقد الترخيص بالانتفاع لقرية «فينيسيا السياحية» الواقعة بين بحر شبين الكوم وترعة القاصد مع أحد رجال الأعمال، الأمر الذى يعد خطوة جديدة وهامة فى عودة الروح من جديد للسياحة الريفية بالمحافظة، خاصة أنه سيسهم فى خفض نسبة البطالة وتوفير مئات فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى ضخ استثمارات كبيرة تصل إلى نحو ٣٠ مليون جنيه.وتم الانتهاء من جميع المنازعات بين المحافظة والمستثمر، حفاظًا على المال العام وحق الدولة، مع تحمل المستثمر قيمة تكاليف إنشاء المشروع بالكامل مقابل قيمة إيجارية، وفقًا للتقدير الذى حددته هيئة التنمية السياحية.- عدد الأصول غير المستغلة بالمنوفية يبلغ ٧٦ أصلًا، تبلغ قيمتها السوقية نحو مليار و٩٨٥ مليون جنيه، موزعة بين ٢٤ مبنى بقيمة ٨٥ مليون جنيه، و٥٢ قطعة أرض فضاء بقيمة ١.٩ مليار جنيه.ونحاول، حاليا، استغلال هذه الأصول، عبر تنفيذ عدة مشروعات، منها استغلال قطعة أرض تبلغ مساحتها ١١ ألفًا و٥٠٠ متر مربع فى «أرض المحلج» من أجل إنشاء مصنع لتدوير القمامة، وكذلك نستخدم قطعة أرض أخرى بمساحة ٢٠٠٠ متر مربع لإنشاء قرية «فينيسيا»، مع استغلال مساحة ١٠٢٦ مترًا مربعًا لإنشاء مول يضاهى أكبر المولات والمجمعات التجارية فى مصر.