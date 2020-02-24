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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«صحة الحيوان» تنظم تدريبا حول طرق سحب عينات كورونا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:55 م
معهد بحوث الصحة الحيوانية
معهد بحوث الصحة الحيوانية
عبدالناصرمحمد
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افتتح معهد بحوث الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) والهيئة العامة للخدمات البيطرية اليوم، الحلقة السادسة من الدورات التدريبية المقامة بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بعنوان "الطرق الحديثة لسحب عينات فيروس كورونا".

وشارك في الدورة أساتذة متخصصون فى هذا المجال وحضر الدورة مجموعة من المتدربين من محافظات الإسماعيلية والمنوفية والغربية وأسيوط.

وتم تدريب المتدربين على الطرق الحديثة لسحب العينات من الغدد الليمفاوية بالجمال نظريا وعمليا بمشرحة المعهد. كما سينظم لهم فى اليوم الثانى زيارة إلى مجزر البساتين لتدريبهم عمليا على سحب العينات من الجمال المذبوحة بالمجزر.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، إن مرض الكورونا من الأمراض الفيروسية العابرة للحدود والتي يتم فحصها للجمال الواردة عبر الحدود الجنوبية لذلك كان التوجه بتنفيذ تلك الدورات بمركز التدريب والتعلم والأستشارات بالمعهد.

وأشاد المتدربون بالتسهيلات والإعداد الجيد للدورة وأهميتها فى إعداد كوادر متميزة تعمل على التأكيد على الدور الخدمي للمعهد.

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