فادي عاكوم يكتب: الاقتصاد اللبناني بمهب السياسة

لم تعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان خافية على أحد، فالدين العام وصل إلى أرقام خيالية قاربت المائة مليار دولار، ونسبة العجز تتفاقم يوميا ومعها نسبة البطالة، في ظل شبه شلل يضرب كافة القطاعات الإنتاجية، فالمؤسسات السياحية تقفل أبوابها وكذلك المصانع والمؤسسات التجارية، وعمليات تسريح الموظفين والعمال تتوالى بشكل يومي، باختصار فإن الوضع كارثي جدا وعلى حافة الانهيار التام مع احتمالات كبيرة لإعلان الإفلاس وعدم القدرة على دفع الديون الخارجية واستحقاقات فوائد هذه الديون.إن الوضع المالي ورغم كونه مرتبط بسياسات الاقتصاد وحدها، إلا أنه وفي لبنان مرتبط بالسياسة أكثر، فالوضع السياسي المتأزم داخليا هو الذي أوصل الدولة اللبنانية لهذه الأوضاع الخطيرة، والمقصود بالتأزم السياسي ليس التحرك المطلبي الشعبي بل التناحر بين الفرقاء السياسيين وسعيهم الدائم للاستحواذ على النصيب الأكبر من المكاسب السياسية على حساب حصص الآخرين وحساب مستقبل الشعب اللبناني، فمشكلة المشاكل حاليا هي الموقف الرسمي من تنظيم حزب الله وسلاحه المنتشر على الأراضي اللبنانية.حزب الله أعلن صراحة وبأكثر من مناسبة ولائه المطلق لسياسة الحرس الثوري الإيراني بشكل يتعارض مع التوجه الرسمي اللبناني القائم على سياسة النأي بالنفس، فموضع الحزب مع الجانب الإيراني ضغط على المواقف الرسمية اللبنانية، وذلك بشكل يتعارض مع الأجواء السياسية في محيطه العربي، فالحرس الثوري على عداء تام مع الدول العربية والخليجية، وسبق للعديد من هذه الدول أن أعلنت تنظيما إرهابيا على غرار التصنيفات الأمريكية والأوروبية، وبالتالي فإن لبنان انحاز إلى الطرف الإيراني خصوصا في السياسة الخارجية والتي يسيطر عليها سياسيا الحزب نفسه.وبالتالي فإن هذا الانحياز وضع لبنان في مأزق مالي حقيقي، فمفاتيح الخروج من الأزمة تعتبر خليجية بامتياز، وتحديدا من خلال الودائع والمساعدات والاستثمارات السعودية والإماراتية والكويتية، إلا أن هذه الدول أحجمت وستحجم عن أي مساعدة كون الحكومة الحالية مصنفة بأنها حكومة اللون الواحد أي حكومة حزب الله وحلفائه، والتي كان من المفترض أن تكون حكومة مستقلة سياسيا ومؤلفة من وزراء مختصين للخروج من الأزمة المالية الضاغطة.الأمر لم يتوقف عند تشكيل الحكومة فقط، بل تعداه إلى التصريحات النارية التي تهاجم الدول الخليجية الصادرة عن مسؤولي حزب الله، بالإضافة أيضا إلى نصب تمثال ضخم لقاسم سليماني المسؤول الإيراني الذي قتلته القوات الأمريكية مؤخرا في العراق، وهو الذي كان مسئولا عن إنشاء أذرع الحرس الثوري في المنطقة والمسؤولة عن نشر عدم الأمن وزعزعة استقرار معظم دول المنطقة، فإن هذا التمثال وحده وفي هذه الفترة بالذات يكفي لمواقف خليجية متزنة تجاه الحكومة اللبنانية، فهل وافقت السلطات اللبنانية على نصب التمثال، وإن لم توافق أو لم يتم حصول منها على الإذن والتراخيص فإن الأمر يعتبر دليلا إضافيا على سطوة حزب الله الداخلية.وتحاول الحكومة الحالية الاتجاه نحو البنك الدولي لإيجاد العلاج المناسب للأزمة، وذلك كمخرج لها بأنها حاولت إعادة النهوض بالاقتصاد، إلا أن شروط البنك صعبة جدا وتحتاج لأشهر طويلة لتطبيقها ومراقبتها، كما أن الأموال السائلة التي قد يدفعها البنك قليلة جدا، حيث أن معظم المساعدة هي عبارة عن تقديمات مالية مخصصة لمشاريع إنمائية تطوير للبنى التحتية، بينما يحتاج لبنان وبسرعة لمليارات الدولارات لدفع الاستحقاقات وتأمين الأموال اللازمة لشراء المواد الأساسية كالمحروقات والطحين والأدوية والمواد الطبية، والتي باتت في خطر فعلي بسبب عدم القدرة على الاستيراد لعدم توفر الدولار الأمريكي بالكميات التي يحتاجها السوق.علما أنه وفي الظروف الطبيعية فإن تدخل البنك الدولي يعتبر بادرة لتشجيع المساعدات والاستثمارات الجديدة، خصوصا وأن شروط البنك تتعلق بالقضاء على الفساد وإجراء سلسلة طويلة من الإصلاحات التي تشجع رؤوس الأموال على الدخول من جديد إلى لبنان، بعد هروبها منذ فترة كون رأس المال موصوف بالجبن، لكن يبقى السؤال هل ستقوم الحكومة الجديدة بخطوات فعلية لوقف الفساد والمحسوبية، وهل تستطيع الوقوف بوجه حيتان السياسة والمال؟، فالمصارف على سبيل المثال لها تبعيتها السياسية ولا يكاد طرف سياسي أساسي في لبنان إلا ويمتلك واحد منها أو أكثر، ونفس الأمر بالنسبة للشركات الكبيرة والأساسية التي تتحكم بالأمور الحياتية والمقصود هنا شركة توليد الكهرباء الخاصة وشركات الاستيراد وغيرها.الأيام المقبلة هي الفصل، والرهان على الوقت والذي بات رفاهية لا يمتلكها لبنان ولا شعبه.