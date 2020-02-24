المتحدث باسم «الدستورية العليا»: الرئيس دعم مؤتمر القضاة الأفارقة بكل الوسائل

■ كيف بدأت فكرة الاجتماع المصرى لرؤساء المحاكم الإفريقية؟

■ ناقش المجتمعون كيفية مواجهة الإرهاب دستوريًا.. وضّح لنا؟

■ لماذا تضمنت التوصيات التوقف عن استخدام السلاح؟

■ كيف ترى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى الاجتماع؟

■ كيف انعكس نجاح مصر فى رئاسة الاتحاد الإفريقى على المشاركة هذا العام؟

■ تحرص دائمًا على التحدث عن حرية الصحافة.. لماذا؟

■ ما مستجدات ملف التحول الرقمى للمحكمة؟

قال المستشار بولس فهمى إسكندر، نائب رئيس المحكمة الدستورية المتحدث الرسمى باسمها، إن اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، الذى يُعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، هذا العام، يعكس نجاحات مصر فى قيادة الاتحاد الإفريقى فى دورته الـ٣٣.وأضاف «فهمى»، فى حوار مع «الدستور»، أن المبادئ الدستورية تجمع الشعوب حتى إن اختلفت الأنظمة القضائية، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين الحرية الفردية وحق المجتمع فى الأمن.- البداية كانت فى عهد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، فى إطار الاهتمام المصرى بإفريقيا، وهذا الاهتمام له أطر عدة ومحاور مختلفة، وكان لا بد من أن يكون المحور القضائى، وعلى وجه الخصوص القضاء الدستورى، من المحاور الفاعلة فى دعم التعاون المصرى الإفريقى، لأن الأغلب الأعم من دساتير دول العالم يتضمن قيمًا مشتركة، قد يكون التعاون متعذرًا عند اختلاف الأنظمة القضائية، ولكن بالنسبة للوثائق الدستورية يكون التعاون يسيرًا لأننا نتعامل حينها مع طموحات الشعوب فى التنمية المستدامة.نجد أن القيم الدستورية لا تختلف من دولة لأخرى، مثل المساواة والإخاء والقيم المتعلقة بالعدالة وضمان حقوق التقاضى، وكلها عبارة عن مسائل مشتركة فى المنظومة القضائية فى كل الدول، ومن هنا ولدت هذه الفكرة لبدء اجتماع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا.- هذه النقطة جديرة بالتأمل والتعمق فى فهمها، لأنه حينما تعطى المواطن الحرية المنضبطة والحقوق الأساسية، تنجح بذلك فى تحقيق التوازن بين الحرية الفردية وحق المجتمع فى سلامته وأمنه وتثبيت دعائمه.نخلق هذا التوازن من خلال أحكام المحاكم الدستورية التى تراقب القوانين المنظمة لهذا وذاك، ومن هذا المنطلق يبقى للمحاكم الدستورية دور فاعل فى محاربة الإرهاب.فإذا وصلت إلى نقطة التوازن فى حق المواطن فى التعبير عن رأيه وحقه فى سلامته وأمنه الشخصى وحقه فى التظاهر، وفى المقابل حقوق الدولة فى ضمان وسلامة أمن المجتمع بصفة عامة وحقها فى ضبط إيقاع التنمية فيها ودفع عجلة الإنتاج، فإن كل هذا يؤدى إلى أن المحاكم الدستورية تعمل على دعم التنمية البشرية وهى اللبنة الأولى فى مواجهة ومكافحة الإرهاب.- هذا أمر طبيعى جدًا، لأن إسكات صوت البنادق ونزع السلاح مسألة من المسائل التى ترتبط بالنواحى الدستورية حتى لو بطريق غير مباشر، لأن الجماعات المناهضة لأنظمة الحكم تلجأ لاستعمال السلاح حينما يحدث نوع من انعدام التنمية البشرية.لتحقيق مفهوم التنمية البشرية لا بد من تفعيل القانون وسيادة القانون فى الدولة، كل هذه ضوابط دستورية منصوص عليها فى جميع الوثائق الدستورية وموجودة بالفعل فى الدول الإفريقية.- رئيس الجمهورية دائم الاهتمام بالتواصل مع إفريقيا، ليس فقط لأن مصر تنتمى للقارة الإفريقية جغرافيًا، بل لأن القارة السمراء تمثل عمقًا مهمًا لمصر، وبالتالى كان كل جهد يوجه لدعم هذا التعاون بين الدول الإفريقية يدعمه الرئيس عبدالفتاح السيسى ويوفر له من خلال الحكومة كل الوسائل اللازمة لإنجاحه.كما أن الرئيس يدعم مشاركة إفريقيا فى الثورة الصناعية الحديثة، ويدعم التعاون بين دول القارة لتحقيق هذا الركب من التنمية، وما يعكسه من التعاون فى مختلف المجالات، ومنها المجالات القضائية، للتعاون فيما بينها لتتواكب مع مقتضيات العصر لتحقيق التناغم والتعاون بين مختلف القطاعات ومواجهة التحديات وتخطى المعوقات.- تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى، فى دورته الـ٣٣، انعكس بشكل كبير على القضاة الأفارقة، إذ رأوا أنهم لا بد أن يكونوا على أجندة النجاحات التى حققتها رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى، ولذلك كان من ضمن التوصيات للاجتماع الحالى دعم روح التحدى والمثابرة وكم الإنجازات التى تحققت على مختلف الأصعدة فى فترة قيادة مصر، وكان لذلك صدى وأثر كبير فى اهتمام الدول بالاجتماع وحجم تمثيلها.- حرية الصحافة مطروحة دائمًا على مائدة البحث، باعتبارها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحرية التعبير، أو ما نسميه أيضًا «الحق فى التعبير»، وذلك للصحافة بمختلف ألوانها، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو حتى الصحافة الجديدة فى ثوبها المتمثل فى وسائل التواصل الاجتماعى.المحكمة الدستورية أرست مبادئ قضائية لضمان حرية الصحافة، بما يتضمن حق المواطن فى المعرفة، ومنصتنا الرقمية فيها العديد من الأحكام القضائية التى يستفيد منها العالم كله.- التحول الرقمى للمحكمة الدستورية العليا جاء بدعم كامل من مؤسسة الرئاسة والحكومة المصرية، لأن فكرة التحول الرقمى تستدعى إمكانيات مالية وإمكانيات للتواصل مع ثقافات مختلفة، وبالتالى هذه الخطوة تحتاج إلى تدخل مباشر من وزارة الاتصالات.وفى هذا الإطار، وجهت المحكمة الدستورية فى العديد من المرات الشكر إلى وزارة الاتصالات على إبرام بروتوكولات فيما يخص رقمنة أدوات التواصل وكل البرامج المتصلة بيننا وبين الجمهور والمتقاضى المصرى، وهذا ما تم فى الموقع الجديد للمحكمة، وما زالت هناك محاولات جادة لتنمية هذا الموقع بحيث يغطى القارة الإفريقية.وتجدر الإشارة إلى أن بداية هذا التحول كانت عندما أطلق المستشار حنفى على جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، المنصة الرقمية الموحدة للمحاكم الدستورية الإفريقية، خلال فعاليات الاجتماع السابق لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.