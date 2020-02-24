وفاء شلبي تكشف سبب اختيار «أنا مريضة نفسيا» عنوانا لكتابها

قالت الكاتبة والمعالجة النفسية وفاء شلبي، إن سبب اختيار "أنا مريضة نفسيًا"، عنوانًا لكتابها، هو محاولة لإزالة الوصمة عن المرضى النفسيين.وأضافت شلبي، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنها قبل أن تكون معالجة نفسية، كانت مريضة، مشيرة إلى أن جزء من الكتاب بيتكلم عن خبرتها كمريضة وليس كمعالجة.وأردفت:"لازم أتعالج نفسيًا قبل ما أعالج، العلاج رحلة طويلة، وعالم العلاج النفسي ملئ بالمفاجآت".وأكدت أن الهدف من كتابها، محاولة إزالة وصمة المرض النفسي، حتى يلجأ الناس للعلاج والعلم، لأن كثيرة بتتعالج وتتحسن.