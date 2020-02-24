رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
ماجد حبته
ماجد حبته

ترامب فى الهند

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:43 م
طباعة
لا نوم ولا دمع، الآن، فى عينى عمران خان، لاعب «الكريكيت» الدولى السابق، رئيس وزراء باكستان الحالى. ولا نعتقد أنه يفعل شيئًا، منذ ٤٨ ساعة على الأقل، غير متابعة زيارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، لجارته الهند، التى بدأت أمس الإثنين، وتستمر ليومين.
رحلة ترامب إلى الهند استغرقت ١٧ ساعة، توقفت خلالها الطائرة الرئاسية الأمريكية فى ألمانيا للتزود بالوقود فى قاعدة رامشتاين العسكرية، قبل استئناف الطيران إلى مدينة أحمد آباد، مسقط رأس رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى، التى استعدت للزيارة بـ١٠ آلاف رجل أمن، وبصور ضخمة تحتفى بالصداقة بين البلدين، على جانبى الطريق الذى سلكه ترامب، والممتد لنحو ٢٢ كيلومترًا، كما تراصت أيضًا منصات أدى عليها فنانون عروض الاحتفال والترحيب.
لدى وصوله إلى أحمد آباد، ترافقه زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، ومسئولون آخرون، وبعد الصور الضخمة والعروض الفنية، التى مر عليها، وجد الرئيس الأمريكى فى انتظاره حوالى مائة ألف شخص حشدهم رئيس الوزراء الهندى، فى أكبر ملعب «كريكيت» فى العالم، جرى افتتاحه بهذه المناسبة. وقيل إن مودى أقام هذا التجمع، الذى أطلق عليه اسم «ناماستى ترامب»، أى «تحية لترامب»، ردًا على تجمع مماثل أقامه الرئيس الأمريكى له بولاية تكساس، فى سبتمبر الماضى.
زيارة ترامب الأولى لهذا البلد، منذ دخوله البيت الأبيض، تأتى فى وقت تطورت فيه العلاقة بين الهند والولايات المتحدة لتصبح شراكة استراتيجية كاملة. وتأتى أيضًا، بعد مرور نحو شهور على إلغاء حكومة مودى الحكم الذاتى الذى كان يتمتع به الجزء الهندى من إقليم كشمير، المتنازع عليه بين الهند وباكستان. ومع أن واشنطن تربطها علاقات جيدة بإسلام آباد، ومع أنها طالبت الطرفين بالحفاظ على السلام والاستقرار، إلا أنها ترى أن أى حوار ناجح بين الطرفين يجب أن تصاحبه جهود من باكستان لمكافحة الإرهاب، وتعهدها بعدم استضافتها المتطرفين على أرضها.
الهند والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات وثيقة، غير أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت توترًا شديدًا، منذ يونيو الماضى، حين قررت واشنطن إلغاء المعاملة التجارية التفضيلية للهند، وهو ما ردت عليه نيودلهى بفرض رسوم على أكثر من ٢٠ سلعة أمريكية. ولضخامة السوق الهندية، ولأسباب انتخابية، سبق أن تعهد ترامب بأن يتم التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الهند، حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها فى نوفمبر المقبل.
أمام الحشود، التى تجمعت فى استاد «ساردار باتيل» للكريكيت بمدينة أحمد آباد، أشاد ترامب بعلاقات بلاده مع الهند، وتعهد بأن تكون «صديقًا مخلصًا» لها. ووصف الهند بأنها «تمنح الأمل للبشرية بالكامل»، زاعمًا أنه وزوجته ميلانيا قطعا ٨ آلاف ميل لتوصيل رسالة مفادها «أن أمريكا تحب الهند وتحترمها». ثم وصف رئيس الوزراء الهندى بأنه «الصديق الجيد» و«زعيم رائع، يحبه الجميع»، قبل أن يشير إلى أنه سيبحث معه سبل تطوير العلاقات بين البلدين، ويؤكد أن واشنطن فى المراحل الأولى من الطريق إلى توقيع صفقة «لا تُصدّق» مع نيودلهى.
ضخامة الاستاد قد تكون انتزعت بعض اهتمام رئيس الوزراء الباكستانى، لاعب الكريكيت السابق. لكنه اضطر، قطعًا، إلى تجاهل الاستاد ومقاومة حنينه إلى اللعبة، حين عرف أن أولى مراحل أو خطوات الصفقة، التى «لا تُصدّق»، تتمثل فى تزويد الهند بمروحيات ومعدات عسكرية أخرى قيمتها ٣ مليارات دولار. وربما شعر بضيق فى التنفس وهو يسمع الرئيس الأمريكى يؤكد أن بلاده تتطلع إلى توفير «أفضل المعدات العسكرية للهند»، لتتمكن من محاربة الإرهابيين، قبل أن يتعهد بمواصلة العمل مع باكستان من أجل القضاء على الإرهاب!.
بين الولايات المتحدة والهند أكثر من ٥٠ آلية حوار ثنائية حكومية لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبينما كانت العلاقات التجارية بين البلدين هى أبرز البنود على جدول أعمال الزيارة، سيطر التعاون فى الدفاع، الأمن، ومكافحة الإرهاب، على عناوين الصحف الهندية، التى توقعت أن تشهد الزيارة توقيع ٥ اتفاقيات فى تلك المجالات.
من المقرر أن يزور ترامب، برفقة زوجته وابنته وزوجها، مدينة «أجرا» لرؤية «تاج محل»، قبل أن يتوجه، اليوم الثلاثاء، إلى نيودلهى لإجراء محادثات على مستوى الوفود. ثم تبدأ رحلة عودته إلى واشنطن. ووقتها ربما يستطيع عمران خان أن ينام قليلًا، ليقوم بعد استيقاظه بإعادة ترتيب أوراقه وتحالفاته، وإجراء اتصالات بحلفائه.
لاعب الكريكيت السابق، الذى أصبح، فى أغسطس ٢٠١٨، رئيسًا لوزراء باكستان بأغلبية برلمانية ضئيلة، سيكون اتصاله الأول، غالبًا، بالرئيس التركى، الذى وعده، منذ أيام، بدعمه «فى مواجهة الضغوط التى يتعرض لها». ونتمنى ألا يستجيب لنصائحه.

موضوعات متعلقة

الأمن ينقذ فتاة أجنبية حاولت الانتحار من أعلى كوبرى أكتوبر

«وانقلب السحر».. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن «الجزيرة»

بيان من النائب العام بشأن واقعة تصوير «سيدة الطالبية»

أول تحرك رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

الصور

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

الأكثر قراءة

مرتضى: «إرادة ربنا فوق الكل.. وأتحدى حد يخصملنا نقطة»

اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك لسوء الطقس

مروان محسن يقود هجوم الأهلى أمام الزمالك

مدرب الزمالك: «الأتوبيس عطلان ونزلنا نزقه»

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

منوعات

سعر إطلالات إيفانكا ترامب فى الهند

«حظر شامل».. الصين تمنع أكل الحيوانات

مصرع مخترع أميركي التصق بصاروخ لينال الشهرة (فيديو)

«كورونا» يؤجل انطلاق دورى كوريا الجنوبية لكرة القدم

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
مؤمن المحمدي
همجية
لواء. محسن الفحام
انتفاضة أوروبية ضد الجماعة الإرهابية
المزيد

الثقافة

«هاملت يستيقظ متأخرًا» على مسرح قصر المحلة (صور)

«كان لك معايا».. مجموعة قصصية جديدة لعبدالكريم الحجراوى

تكريم مصابى وشهداء الجيش والشرطة بكفر الشيخ (صور)

الليلة.. فرقة «رضا» تختتم حفلاتها لشهر فبراير