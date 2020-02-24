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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نادين نجيم تسأل الله القوة لمواجهة الحقد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:39 م
نادين نجيم
نادين نجيم
سناء إسماعيل
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عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن حزنها الشديد من انتشار العديد من الأقاويل التي نسبت لها مؤخرًا حول الفنانة السورية كاريس بشارة.

وقالت نادين نسيب نجيم، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "يا رب كل ما زاد الحقد والسواد حواليي زيدني عزيمة إيمان ومحبة.. اعطيني الصبر والقوة تسامح اعدائك احميني واحمي ولادي من كل شر وكل مين بيتمنالنا السوء".

كما حرصت على تهنئة متابعيها ببدء الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ55 يومًا تبدأ دائمًا بيوم الاثنين، وتنتهي ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد، قائلة: "صوم مبارك".

وكانت نادين، قد ردت على الأقاويل التي نسبت لها في تغريدة سابقة قائلة: "وصلت فيكم تحكوا عن لساني كلام أنا ماني قايلته؟ وصلت فيكم تألفوا عن لساني أخبار وأكاذيب! وين أصلًا حكيت هيك شي وايمتى! وكيف ووين وبأي مقابلة؟! يا عيب الشوم عليكم وآخر تصريح كمان منافقين".

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