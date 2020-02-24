غدًا.. عرض فيلم وثائقى عن محمد صلاح بالأكاديمية البحرية

تعرض كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فيلمًا وثائقيًا عن كابتن مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح؛ وذلك في الثانية عشرة ظهر غدًا الثلاثاء بقاعة مسرح الكلية بحضور المخرج الكبير أحمد عبدالعليم، والدكتور عزة أحمد هيكل عميدة الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين والخبراء.الفيلم الوثائقي يتحدث عن حياة محمد صلاح الكروية بشكل عام، وعما حققه مع ليفربول من إنجازات فردية وعن ليفربول هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.